Costa Rica: hallan avión chileno desaparecido por 65 años

SAN JOSE |

| 27 Febrero 2008 |

10:04 a.m. |

AP



Una llamada anónima a la policía de un pequeño poblado costarricense permitió a las autoridades encontrar los restos de un avión de la fuerza aérea de Chile desaparecido hace 65 años y que se creía se había perdido en Ecuador.



El avión modelo Vultee BT-13 Valiant se dirigía de San Antonio, Texas, hacia la capital chilena cuando el 27 de julio de 1943 se perdió sin dejar rastro. En el viajaban el teniente Werner Martínez, como piloto, y el sargento Tomás Ayala.



''Se aprecia claramente la forma del escudo y los colores. Estamos bien seguros que es el avión'', dijo el miércoles a la AP el vocero de la embajada chilena Francisco Lara.



El hallazgo fue producto de una llamada anónima a la policía el martes de alguien que alertaba sobre un hombre que estaba transportando partes de una aeronave en el poblado de San Isidro de El Guarco, en una zona montañosa a unos 85 kilómetros al sureste de la capital y conocida como ''Cerro de la Muerte'', a unos 3.491 metros de altitud.



El sujeto resultó ser el campesino Víctor Navarro, quien reconoció que hace un mes estaba sacando partes para venderlas como chatarra y ganarse algún dinero, aunque aseguró que conocía del lugar desde hace unos 33 años.



''Mucha gente por aquí sabía de ese avión y yo creí que las autoridades también sabían. Hace un mes empezamos a desarmarlo para vender partes del metal, vendimos varias piezas, creo que las hélices, una parte del motor, otra de las alas'', relató Navarro al diario local La Nación. Aseguró que no quería ''jalarme una torta'' (hacer algo incorrecto).



Cerca de los restos del aparato no hay nada más, solo algunas piezas del motor y parte de la estructura tubular del avión. Navarro aseguró que nunca vio restos humanos ni pertenencias de ningún tipo aunque manifestó que un anciano de la zona que ya falleció contaba que encontró unos huesos y unos zapatos a unos cuatro kilómetros del sitio.



''Los restos seguirán allí por el momento con custodia de la policía porque por ahora Aviación Civil de Costa Rica tiene que hacer un informe para verificar que se trata del avión, de acuerdo a su modelo y matrícula. Cuando entreguen ese informe, entonces se determinará qué hacer con los restos del aparato'', agregó Lara.



De acuerdo al diario Al Día, cuando la nave desapareció viajaba en formación con otras dos similares que también sufrieron problemas por la gran cantidad de nubes que encontraron al pasar por Costa Rica.



Uno de los aviones aterrizó en Panamá y otro en San José, pero del tercero no se supo nada a pesar que en el operativo de búsqueda participaron aviones estadounidense y varios comerciales de la empresa Taca.