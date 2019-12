Liberados cuatro rehenes de la FARC

Dos helicópteros venezolanos con bandera del Comité Internacional de la Cruz Roja que trasladaron a cuatro ex congresistas colombianos liberados por las FARC, aterrizaron este miércoles en Santo Domingo, 650 kilómetro al suroeste de Caracas, mostraron imágenes de la TV estatal.



Las imágenes mostraron el desencenso de los ex congresistas acompañados por el ministro del Interior y Justicia venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y la senadora Piedad Córdoba, facilitadora del proceso, en la pista de aterrizaje de la base militar de Santo Domingo.



La comitiva abordó de inmediato dos aviones tipo jet que los deben llevar hacia la capital de Venezuela, donde los esperan sus familiares, que llegaron hace 20 días, luego de que los rebeldes anunciaron que los secuestrados serían liberados.



Los ex congresistas Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Gechem serán trasladados del aeropuerto de Santo Domingo (650 km al suoreste) al aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas.



Los primeros en descender fueron Perez y Beltrán; detrás bajaron abrazados Polanco y Gechem, de quien se temía por su estado de salud, y quien caminó por sus propios medios hasta abordar uno de los dos jets, mostró la transmisión televisiva.



Comité Betancourt expresa "inmensa alegría"



Una "inmensa alegría" manifestó este miércoles en París el Comité de solidaridad con Ingrid Betancourt, CSIB, inmediatamente después de conocida la noticia de la liberación unilateral de cuatro rehenes por la guerrilla colombiana de las FARC.



"¡Genial, genial!" fueron las primeras palabras del portavoz del CSIB, Hervé Marro al conocer la liberación de cuatro congresistas retenidos por las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, en el sur de Colombia.



"Habíamos esperado, habíamos visto venir esto poco a poco (...) se nos había dicho ayer tarde (martes) que todo comenzaría en la madrugada del miércoles, y todo se cumplió en sus mínimos detalles", manifestó el portavoz.



"Ahora el comité de solidaridad deja estallar su júbilo al anuncio de la liberación de los cuatro rehenes", agregó.



El portavoz del CSIB destacó que en menos de dos meses las FARC habían liberado unilateralmente a seis rehenes y que más allá de esta buena noticia, el acuerdo humanitario seguía siendo una prioridad.



"Esperamos que el gobierno colombiano aceptará reunirse con las FARC para firmar un acuerdo humanitario que permitirá liberar los 40 rehenes restantes", señaló.



De su lado, la Federación Internacional de los comités Ingrid Betancourt (FICIB) señaló "compartir plenamente la felicidad de las familias de los 4 rehenes liberados y agradecer al presidente venezolano Hugo Chávez y A la senadora colombiana Piedad Córdoba, como a todos los gobiernos que trabajaron en esta liberación".



La FICIB recordó la urgencia de actuar y el hecho que Ingrid Betancourt es la última rehén mujer en manos de las FARC.



"Pedimos intensificar la mediación para que todos los rehenes recobren su libertad", señaló.



La franco-colombiana Ingrid Betancourt, en poder de las FARC desde el 23 de febrero de 2002, forma parte de un grupo de unos 40 rehenes que la guerrilla desea canjear contra 500 de los suyos encarcelados por las autoridades de Bogotá.