Chávez recibe con honores a ex rehenes de las FARC

El presidente venezolano, Hugo Chávez, recibió anoche (miércoles) con una guardia de honor a los cuatro rehenes liberados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), constató un periodista de la AFP.



Los cuatro secuestrados recogidos en la selva colombiana por un operativo aéreo organizado por el gobierno venezolano, bajo la égida de la Cruz Roja, acudieron a la sede presidencial de Miraflores junto a sus familiares, para un breve acto en el que se cantaron los himnos de Venezuela y Colombia.



Los ex rehenes y familiares fueron recibidos por el mandatario en las puertas del palacio presidencial en Caracas y luego ingresaron a una reunión privada.



Ésta es la segunda liberación de forma unilateral realizada por las FARC, después de que el 10 de enero un dispositivo de características similares recogiera a las políticas Clara Rojas y Consuelo González en algún punto cercano a la selvática localidad de San José del Guaviare (sureste).



Ex rehén pide a Bush intervenir por estadounidenses cautivos

En tanto, el ex congresista Luis Eladio Pérez, liberado ayer por las FARC, pidió al presidente George W. Bush y a los aspirantes presidenciales de Estados Unidos, que multipliquen esfuerzos para la liberación de tres estadounidenses rehenes de la guerrilla, quienes se encuentran en muy mal estado.



“Traigo un mensaje muy claro para el presidente (George) Bush y para los candidatos presidenciales (Barack) Obama y (John) McCain para que por favor no dejen que estos norteamericanos queden en el ostracismo de las selvas colombianas”, declaró telefónicamente Pérez a la radio colombiana Caracol.



Pérez dijo que Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell se encuentran en muy malas condiciones de salud y “anímicamente bastante golpeados, sobretodo después de la condena de (el guerrillero colombiano) Simón Trinidad a 60 años de cárcel” por una corte estadounidense el 28 de enero.



El ex congresista señaló que los tres estadounidenses temen “que las FARC van a reproducir esa condena en ellos” y señaló que la única salida sería una rebaja de la pena a Trinidad, cuyo verdadero nombre es Ricardo Palmera, a cambio de su liberación.



“Howes tiene golpes en la cabeza, lo que le produce fuertes dolores y un problema de hipertensión”, relató Pérez, entregado junto con otros tres políticos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como un gesto hacia el presidente venezolano Hugo Chávez.



“Stansell y Goncalvez tienen problemas en la columna vertebral y han sufrido enfermedades tropicales como leishmaniasis y hepatitis” añadió.



Gonsalves, Howes y Stansell, contratados por el gobierno estadounidense para trabajar en el Plan Colombia, de lucha contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas, fueron secuestrados el 13 de febrero de 2003, cuando el avión en que realizaban tareas de inteligencia antidrogas, cayó en las selvas del departamento de Caquetá, sureste colombiano.