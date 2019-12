Barack Obama sigue recibiendo dinero

El equipo de Barack Obama anunció ayer miércoles que más de un millón de personas ofrecieron una contribución financiera para su campaña, mientras que su rival por la investidura presidencial demócrata, Hillary Clinton, critica la actitud de los medios de comunicación, a quienes acusa de favoritismo con su adversario.



De acuerdo con el sitio de internet oficial de Obama, que se actualiza automáticamente, varios centenares de nuevos partidarios contribuían cada hora este miércoles en su esfuerzo por alcanzar la investidura demócrata y tratar de conquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.



Hace una semana, los analistas preveían una recolección de fondos récord para el senador por Illinois en febrero, que podría alcanzar 50 millones de dólares, potencialmente el doble de la enorme suma esperada en el campo de Clinton, que anunció hace unos días un millón de dólares cada día.



El ritmo de las contribuciones parece indicar que Obama habría salido vencedor de su vigésimo y último debate televisado con Clinton antes de las cruciales primarias del martes próximo, en las que la ex primera dama se juega el todo o nada.



Tevas y Ohio cruciales

En opinión de su propio marido, el ex presidente Bill Clinton, o Hillary gana las primarias de Texas y (sur) y Ohio (norte), y puede continuar su campaña, o pierde toda esperanza de ganar la contienda con Obama. Durante el debate, la ex primara dama dejó ver su irritación por lo que percibe como un tratamiento favorable que beneficiaría a Obama.



“Parece que se me pide siempre responder primera (...), lo encuentro esto curioso (…) y quizá se le debería preguntar a Barack si está cómodo y si necesita un apoyo”, declaró con ironía. Obama, consultado por las consignas de campaña enérgicamente denunciadas por Clinton, destacó que él había “aguantado numerosas veces” eslóganes negativos, sin acusarla a ella. “A nosotros no se nos compadece, pero ésta es la naturaleza de este tipo de campaña”, dijo.