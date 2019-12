El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

27 Febrero 2008 |

9:20 p.m. |

END

Costa Rica: hallan avión chileno desaparecido por 65 años

SAN JOSÉ / AP

Una llamada anónima a la Policía de un pequeño poblado costarricense permitió a las autoridades encontrar los restos de un avión de la Fuerza Aérea de Chile desaparecido hace 65 años, el cual se creía se había perdido en Ecuador. El avión, modelo Vultee BT-13 Valiant, se dirigía de San Antonio, Texas, hacia la capital chilena, cuando el 27 de julio de 1943 se perdió sin dejar rastro. En él viajaban el teniente Werner Martínez, como piloto, y el sargento Tomás Ayala. “Se aprecia claramente la forma del escudo y los colores. Estamos seguros de que es el avión”, dijo ayer miércoles a la AP el vocero de la embajada chilena, Francisco Lara. El hallazgo fue producto de una llamada anónima a la Policía, el martes, de alguien que alertaba sobre un hombre que estaba transportando partes de una aeronave en una zona montañosa a unos 85 kilómetros al sureste de la capital, conocida como “Cerro de la Muerte”, a unos 3,491 metros de altitud.



Destituyen cónsules de Honduras en EU

TEGUCIGALPA / AP

El gobierno destituyó a los cónsules de Honduras en Washington, Martha Zúniga, y en Nueva York, Javier Hernández, se informó ayer miércoles. “Hay muchas denuncias (de los hondureños residentes en Estados Unidos) en contra de ellos”, dijo en rueda de prensa el canciller Edmundo Orellana. “Y, por eso, se ha adoptado la determinación de separar a ambos funcionarios de la administración pública”. Informó que el despido de Zúniga y Hernández se hará efectivo a partir del 29 de febrero.



Eximen el “secreto militar” en Uruguay

MONTEVIDEO / AP

El gobierno decretó que todos los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional quedan relevados de recurrir al “secreto militar” en una decisión destinada a despejar el camino para revelaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la reciente historia del país. “Declárase que todo el personal integrante o que hubiere integrado el Ministerio de Defensa Nacional, queda relevado del secreto militar que hasta ahora había amparado la información relacionada con los hechos vinculados a la violación de los derechos humanos, sucedidos en el período comprendido entre el primero de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985”, dice el decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez, y la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti.



Organización de narcos colocó bomba en México

MÉXICO / AP

Un grupo del narcotráfico está detrás del reciente intento de atentado con una bomba casera contra un directivo policial de la Ciudad de México y que dejó un muerto y una mujer gravemente herida, informó ayer miércoles la Procuraduría General de Justicia de la capital. El procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, dijo que el objetivo era el director general de la Policía Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a quien se le identificó sólo por “Pegaso”, aunque no divulgó su nombre completo. Tampoco reveló cuál de los carteles de droga fue el autor del intento de atentado del 15 de febrero, cuando el artefacto explosivo que sería utilizado le estalló al hombre que lo colocaría a un par de cuadras de las oficinas centrales de la SSP, localizada en una concurrida zona turística del centro de la ciudad de México.



Piden mayor protección para testigos de la mafia en Italia

ROMA / AP

Menos personas están dispuestas a declarar contra la mafia, dijeron ayer miércoles los legisladores italianos, y pidieron mayor protección para los que prestan declaración en contra de los hampones. Los testigos protegidos dijeron que tanto ellos como sus familias se sentían abandonados y desorientados al adoptar las nuevas identidades, entorno y empleos, indicó un informe parlamentario. Como razones mencionaron la burocracia, falta de información y dificultades para encontrar trabajos adecuados cuando se ven obligados a cambiar de población. En algunos casos, no recibieron siquiera escolta policial, según el informe.



Presionan a Musharraf para que convoque nuevo Parlamento

ISLAMABAD, PAKISTÁN / AP

Los ganadores de las elecciones paquistaníes prometieron ayer miércoles reducir sustancialmente los poderes del presidente Pervez Musharraf, aunque carezcan de la representación parlamentaria para desalojarlo del cargo. El partido de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto y el del ex primer ministro Nawaz Sharif aplastaron a los aliados de Musharraf en los comicios parlamentarios del 18 de febrero. “Tenemos una oportunidad”, dijo Asif Alí Zardari, el viudo de Bhutto y copresidente de su Partido Popular de Pakistán. Habló en una reunión de legisladores recién elegidos de los dos partidos ganadores. “El homenaje a mi martirizada esposa sería que nos unamos, en favor de la democracia, que dotemos de poder al Parlamento y que de una vez por todas terminemos con el sistema”, dijo Zardari.



EU: destituyen a alcaldesa que posó en ropa interior

ARLINGTON, OREGON / AP

La alcaldesa de una población del estado de Oregon que posó en paños menores en un camión de los bomberos ha sido destituida. Los votantes en este pueblo de 500 habitantes votaron el lunes destituir a Carmen Kontur-Gronquist. La votación fue de 142 a 139 y las autoridades dijeron que la medida se hizo efectiva el martes. Kontur-Gronquist dijo que se hizo fotografiar vestida sólo con corpiño y pantaletas negras para un concurso de estado físico, pero que un pariente las difundió en el portal de internet MySpace para tratar de mejorar la vida social de esta madre soltera.