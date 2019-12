Betancourt es el botín de oro para las FARC, dice ex rehén liberado

28 Febrero 2008 |

11:41 a.m. |

AFP



La guerrilla de las FARC no atentará contra la política colombo francesa Ingrid Betancourt, pues ella es el botín de oro para los rebeldes que la mantienen secuestrada desde hace seis años, dijo el jueves un ex congresista que compartió cautiverio con la política.



"Yo pensé que a mí me iban a matar. Incluso le mandé con Ingrid un mensaje a mi familia porque siempre entendí que a ella no (la asesinarían), porque indiscutiblemente para las FARC Ingrid es el botín de oro en este desgraciado proceso", señaló el ex senador Luis Eladio Pérez.



En un testimonio a la privada radio Caracol, un día después de haber sido entregado por las FARC al gobierno de Venezuela y al Comité Internacional de la Cruz Roja junto a otros tres rehenes, Pérez relató que vio a Betancourt por última vez el pasado 4 de febrero.



"Ella (Betancourt) me alcanzó a decir que (los rebeldes) le habían dado calcio y unas vitaminas y que ella los consumía para intentar recuperar su salud. Ella me gritaba: 'Lucho, disfruta de cada minuto de tu libertad'", relató el ex rehén.



Pérez, de 50 años, fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en el municipio de Ipiales de su natal departamento de Nariño (sur, frontera con Ecuador) el 6 de octubre de 2001, cuando integraba la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, organismo que presidió.



En su relato, el ex congresista recordó el carácter recio de Betancourt. "Es una mujer de una capacidad impresionante", dijo, al tiempo que reveló que ésta mantiene diferencias con otros cautivos.



"La convivencia con un grupo numeroso fue muy duro, ese es uno de los problemas que Ingrid tiene: la convivencia con algunos de los otros secuestrados. Yo, hoy hubiese preferido haber estado sólo los siete años de mi secuestro", agregó el congresista.



Pérez, Jorge Eduardo Gechem, Orlando Beltrán y Gloria Polanco fueron liberados el miércoles por la guerrilla de las FARC en un gesto hacia el mandatario venezolano Hugo Chávez. El pasado 10 de enero fueron liberadas otras dos rehenes.