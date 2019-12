Israel mata a 18 palestinos en la Franja de Gaza

La aviación israelí bombardeó el jueves objetivos en la Franja de Gaza, matando a 18 palestinos _ entre ellos el hijo de un líder de Hamas.



El ataque israelí incrementó las presiones sobre Hamas, al día siguiente que un cohete disparado por guerrilleros del grupo islamista matara a un israelí.



El ministro de Defensa israelí advirtió que no dudará en volver a ocupar la Franja de Gaza, de ser necesario, para poner fin a los ataques de Hamas con cohetes.



Ehud Barak dijo el jueves a sus jefes de seguridad que una ofensiva en Gaza es una de las alternativas seriamente consideradas. ''Una gran operación de infantería es real y tangible. No nos asusta'', dijo Barak, según un participante en la reunión, efectuada a puerta cerrada.



Además, Barak dijo a la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice y el secretario británico de Relaciones Exteriores en sendas conversaciones telefónicas que Israel incrementará su respuesta al lanzamiento de cohetes, aunque la ofensiva terrestre no es inminente. Los funcionarios de seguridad reconocieron que la invasión tendrá que aguardar hasta el segundo trimestre y los cielos quedan finalmente despejados.



Según funcionarios médicos palestinos, en el ataque israelí perecieron cuatro jóvenes palestinos en el norte de la Franja de Gaza.



El doctor Moaiya Hassanain, un funcionario del Ministerio de Salud, dijo que todas las víctimas fueron civiles menores de 16 años.



El ejército israelí estudia la información.



Entre los muertos del jueves figuraron los artilleros de una batería de cohetes y cinco niños, con edades entre los 8 y los 12 años, que según sus familiares jugaban al fútbol cuando perecieron en un ataque alcanzados por un misil.



Empero, la lluvia de cohetes palestinos continuó durante el día, resultando levemente heridas dos personas en un caso y obligando a buscar refugio a un importante funcionario de seguridad israelí. La policía dijo que dos cohetes cayeron en Ashkelon, una importante ciudad situada a casi 20 kilómetros (12 millas) al norte de Gaza.



La violencia del jueves elevó a 23 el número de palestinos muertos en dos días, entre ellos un bebé, y amenaza con empeorar la situación del área, en la que los guerrilleros palestinos atacan casi a diario con cohetes el territorio israelí y el estado judío responden con contundentes represalias.



Uno de los cohetes caídos en Ashkelon alcanzó un edificio de apartamentos, destrozando el tejado y tres pisos, y otro que cayó cerca de una escuela, hiriendo a una adolescente de 17 años.



El jefe de la policía local Uri Bar-Lev dijo que el jueves fue la primera vez que un edificio de Ashkelon fue alcanzado por los cohetes enemigos. El miércoles, un cohete estalló en la playa de estacionamiento en el hospital Barzilai de Ashkelon.



Los residentes de la ciudad pidieron más y mejor protección.



''Queremos un sistema de alerta, como el que tienen en Sderot'', dijo el residente Moshe Nissim, al Canal Dos de la televisión israelí. ''No tenemos protección ante los ataques palestinos''. El director adjunto del hospital Barzilai pidió que sea fortificada su sala de emergencias, la maternidad y la sección de quirófanos.



Barak prometió el jueves instalar un sistema de alerta en Ashkelon en unas pocas horas, dijeron los funcionarios del Ministerio de Defensa.



La última ola de violencia comenzó el miércoles cuando un ataque aéreo israelí mató a cinco guerrilleros de Hamas que viajaban en un vehículo. Las autoridades israelíes dijeron que algunos de los hombres fueron entrenados en Irán en el manejo de armas y explosivos, y los medios de comunicación locales, de acuerdo con varios funcionarios no identificados, indicaron que los hombres pensaban atacar Israel.



Hamas respondió disparando más de 40 cohetes contra el estado judío, uno de los ataques más intensos en meses. Un cohete cayó en un predio universitario israelí en la ciudad meridional de Sderot, matando a un hombre de 47 años, padre de cuatro hijos. Fue el primer ataque fatal con cohetes desde mayo.



Israel realizó el jueves por lo menos 10 ataques aéreos en el norte y centro de Gaza, dijeron los palestinos. Las autoridades agregaron que 8 personas murieron y que por lo menos 7 de ellas eran guerrilleros, y que cinco civiles figuraron entre los heridos. El ejército dijo que se centró en las zonas desde las que fueron lanzados cohetes.



Entre los guerrilleros muertos el jueves figuró Hamza al-Haya, hijo del legislador de Hamas Khalil al-Haya. Khalil Al-Haya, uno de los comandantes más destacados de Hamas en Gaza, escapó a varios intentos de asesinato en uno de los cuales pereció el año pasado su hermano.



En Tokio, el primer ministro israelí Ehud Olmert dijo que Israel perseguirá a los guerrilleros. ''Buscaremos a los terroristas, les atacaremos e intentaremos detenerlos'', insistió Olmert.