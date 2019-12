Ingrid Betancourt “muy enferma”

Los cuatro ex congresistas colombianos liberados el miércoles por la guerrilla FARC pasaron su primera noche en libertad junto a sus familiares en un hotel cinco estrellas de Caracas, tras hacer llamados por Ingrid Betancourt, quien sigue cautiva y “muy enferma”.



Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Gechem llegaron, todavía con las botas de hule que usaron en la selva, al hotel donde pasaron la noche con sus familiares, alojados en un piso de máxima seguridad, y el jueves a mediodía no habían salido aún de sus habitaciones.



El canciller Nicolás Maduro refirió que los cuatro liberados, todos con más de seis años de cautiverio, “amanecieron conversando con sus familias y están haciendo planes para luchar por la liberación de los demás”.



“Ha llegado la hora del intercambio humanitario. Ojalá los que viven de la guerra reflexionaran y se pusieran a tono con el sentimiento generalizado que hay en el mundo de avanzar hacia la paz y el intercambio humanitario”, exclamó.



Torturas sicológicas

En la pista del aeropuerto venezolano Simón Bolívar, Pérez hizo un llamado dramático por Betancourt, secuestrada hace seis años, quien sufre problemas recurrentes de hígado y “está muy maltratada por la guerrilla” que se ha “ensañado” con ella.



“Ingrid está en una situación supremamente difícil (...) en unas condiciones infrahumanas, rodeada de personajes que no le han hecho para nada la vida agradable”, dijo Pérez.



Los ex parlamentarios se reunieron la noche del miércoles con el presidente Hugo Chávez para agradecerle las gestiones por su liberación.



En su primer mensaje a las FARC, Chávez pidió a su máximo jefe --Manuel Marulanda, ‘Tirofijo”--, que traslade a Betancourt de manera “urgente” a un lugar seguro, “a un comando más cercano a ti”.



Betancourt es la única mujer del grupo de rehenes “canjeables” que permanece en manos de la guerrilla.



Presidente Sarkozy se ofrece a ir a buscarla

Mélanie Delloye, la hija de la rehén franco-colombiana, expresó en París este jueves que estaba “extremadamente angustiada” por las noticias sobre el estado de salud de su madre.



Tras las noticias sobre la situación de la ex candidata presidencial, el mandatario francés, Nicolas Sarkozy, urgió a la liberación de Betancourt, y se dijo dispuesto a ir personalmente a buscarla a la frontera entre Venezuela y Colombia.



Con el ex rehén Luis Eladio Pérez se encontraban su esposa Ángela, sus dos hijos, su pequeña nieta --a quien recién acaba de conocer-- y una hermana.



A Gloria Polanco la acompañaban sus tres hijos: Daniel, Jaime Felipe y Juan Sebastián, mientras que Orlando Beltrán se encuentra con su esposa Deyanira, con sus dos hijos y con un hermano.



Con Jorge Eduardo Gechem, por cuya salud había grandes temores, estaban su esposa Lucy, cuatro hijos y tres hermanas.



Segunda entrega de las FARC

La liberación de los cuatro secuestrados es la segunda que realizan las FARC en un gesto hacia Chávez y a la senadora colombiana Piedad Córdoba, quienes mediaban por un canje humanitario en Colombia hasta que el presidente Álvaro Uribe los cesó en ese papel el pasado noviembre.



El 10 de enero, las FARC entregaron a una misión venezolana, bajo la égida del Comité Internacional de la Cruz Roja, a Clara Rojas, quien fue jefe de la campaña electoral de Betancourt y había sido secuestrada junto a ella, y a la ex congresista Consuelo González.