Candidatos en “puja” por votantes de Texas y Ohio

Los demócratas Hillary Clinton y Barack Obama realizan sus últimos esfuerzos para atraer a los votantes de Ohio y Texas, primarias que Clinton debe ganar después de un sombrío debate que al parecer no alteraría el cálculo político de la contienda.



Con discusiones agrias por momentos, ambos se enfrentaron sobre el seguro de salud, la guerra de Irak y el comercio, en particular el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica aprobado en el primer período de gobierno de Bill Clinton, pero que es visto actualmente como la principal causa de la falta de empleos en Ohio y en otros estados industriales de la región.



Ambos candidatos han instado a que se renegocien algunos puntos del acuerdo comercial pero en condiciones diferentes. Fue el último debate antes de las próximas contiendas del martes, que también incluyen Vermont y Rhode Island.



Clinton necesita triunfos por amplio margen después de 11 victorias consecutivas de Obama y su constante incremento de delegados. Sin embargo, parecía improbable que el debate realizado en la Universidad Estatal de Cleveland pueda darle ese impulso. Ninguno pareció superar al otro en la contienda.



“No creo que el debate cambie muchas cosas. Ambos se presentaron igual de sólidos en las formas en que siempre han sido considerado sólidos’’, destacó Wayne Fields, un catedrático de la Universidad de Washington en San Luis, que estudia retórica política. Ninguno logró socavar la credibilidad del otro.



Durante la sesión de 90 minutos en los que casi no hubo sentido del humor, Clinton trató de aligerar el momento al mencionar un programa cómico de la televisión estadounidense, “Saturday Night Live’’, que indicaba que los periodistas trataban con mayor dureza a la senadora de Nueva York y más ligeramente a Obama.