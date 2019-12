Nueve arrestados por investir a prófugo en Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron el martes a nueve miembros de la Municipalidad de Jutiapa, zona este de ese país, por haber investido como alcalde al ex diputado Manuel Castillo, prófugo por su relación con el asesinato de tres diputados salvadoreños hace un año.



El fiscal de Delitos contra la Vida, Álvaro Matus, encabezó varios operativos en Jutiapa, 120 km al este de la capital, para buscar a Castillo, así como a los miembros del Concejo que le dieron posesión, el pasado 19 de febrero, cuando se cumplía un año de los crímenes.



Los miembros del Concejo de Jutiapa dieron posesión “en secreto” a Castillo, pese a la orden de captura en su contra por su presunta participación en el crimen de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén) y el chofer de éstos, que aún no ha sido esclarecido.



Las detenciones la ejecutaron miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes fueron apoyados por soldados del Ejército, mientras fiscales del Ministerio Público (Fiscalía General) catearon las residencias de los concejales y síndicos.



Los detenidos fueron acusados de los delitos de encubrimiento propio y abuso de autoridad.



Sin embargo, el ex diputado Manuel Castillo sigue sin ser localizado por las fuerzas de seguridad, pues en un acta después de su supuesta toma de posesión pidió dos meses de permiso por presunto quebranto de salud. Castillo, de 31 años, diputado durante el período 2004-2008, fue electo alcalde de Jutiapa en las elecciones generales de setiembre pasado.