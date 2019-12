El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Panamá demerita supuesta amenaza de FARC

PANAMÁ / AP

Panamá dudó este jueves sobre la veracidad de supuestas amenazas lanzadas por la mayor guerrilla colombiana contra este país, tras la detención la semana pasada de seis rebeldes durante un incidente con policías panameños fronterizos.



El presidente Martín Torrijos dijo a periodistas que es irresponsable publicar ese tipo de amenazas, aunque ratificó que su gobierno ordenó el refuerzo policial en la frontera con Colombia tras el incidente armado del viernes. “Sería totalmente irresponsable de mi parte comentar sobre algo que quién sabe qué intención tenga”, dijo Torrijos. “Es irresponsable publicar documentos que no se han verificado... que generan zozobra, inquietud y temor”.



Detenido niega haber robado siete millones de dólares

HARTFORD, CONNECTICUT / AP

Un supuesto militante puertorriqueño se declaró inocente este jueves del robo de 7 millones de dólares a un camión blindado de Wells Fargo en 1983. Avelino González Claudio, de 65 años, es uno de más de una docena de supuestos miembros del grupo nacionalista puertorriqueño Los Macheteros que, según creen las autoridades federales, planearon y llevaron a cabo el asalto, uno de los mayores en la historia nacional.



Los cargos federales que se le imputan --a todos los cuales respondió “no culpable”-- son robo por la fuerza de un banco con seguro federal, conspiración para interferir con el comercio por medio de robo, transporte interestatal o al extranjero de bienes robados, y conspiración en perjuicio de Estados Unidos.



Príncipe Enrique combate a talibanes en Afganistán

LONDRES / AP

El príncipe Enrique ha estado combatiendo en el frente en Afganistán con el Ejército británico, dijo el Ministerio de la Defensa este jueves. El príncipe, que se encuentra en el regimiento Blues and Royals con el grado de teniente, aún se encontraba en el país, dijeron fuentes oficiales. “Su conducta en las operaciones en Afganistán ha sido ejemplar”, dijo el jefe del ejército, general Richard Dannatt. “Ha participado plenamente de las operaciones y corrido los mismos riesgos que todos en su unidad de combate”.



Enrique, tercero en la línea de sucesión al trono, se encuentra en Afganistán desde diciembre. El hecho no había sido difundido debido a un acuerdo entre el Ministerio de la Defensa y los medios periodísticos, incluido The Associated Press, pero se conoció por otros medios

Buenos Aires bajo agua por temporal de lluvia

BUENOS AIRES / AP

Las principales avenidas de Buenos Aires se inundaron este jueves como consecuencia de un intenso temporal de lluvia y viento que comenzó a caer en la madrugada y que obligó a suspender el servicio de algunas líneas de subterráneos y a evacuar a los habitantes de barrios periféricos.



Las imágenes de la televisión local mostraron automóviles sumergidos hasta la mitad en el agua mientras que en algunas intersecciones del barrio de Palermo, cerca del centro de la ciudad, la Policía debió tensar cuerdas de las que los transeúntes pudieran asirse para cruzar la calle y evitar ser arrastrados por la corriente.



Capital mexicana atacará crimen con cámaras

MÉXICO / AP

El gobierno de la ciudad de México anunció ayer jueves un proyecto para instalar 8,019 cámaras de video en diversos puntos de la capital para enfrentar con la tecnología la delincuencia.



El alcalde Marcelo Ebrard informó que el gobierno abrió una licitación internacional para la adquisición e instalación de las cámaras. Actualmente la capital sólo cuenta con poco más de 400 cámaras, de las cuales alrededor de 300 están colocadas en vialidades principales. “Recientemente en el intento de colocación de una bomba cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, se volvió a confirmar la utilidad que tienen estas cámaras para determinar participantes, modos de operación, horarios”, dijo Ebrard durante la presentación del plan denominado “Proyecto Bicentenario”.



30 muertos en transbordador hundido en Bangladesh

PAGLA, BANGLADESH / AP

Un transbordador que transportaba a más de un centenar de personas chocó ayer jueves con un barco de carga y naufragó en un río cerca de la capital bengalí con un saldo de por lo menos 30 muertos, dijeron las autoridades. La cifra de muertos podría crecer debido a que se teme que muchos pasajeros quedaron atrapados dentro de los restos de la nave hundida, dijo Sufia Begum, funcionaria de los bomberos en la capital Dhaka.



Las cuadrillas de rescate extrajeron 30 cadáveres después que el transbordador de madera Saurak se hundió en el río Buriganga, dijo Begum, y añadió que la mayoría de las víctimas han sido localizadas en el casco de la nave.



Más de 630 casos de dengue en Honduras

TEGUCIGALPA / AP

Por lo menos 632 casos de dengue común y siete de hemorrágico se han registrado en lo que va del año en Honduras, informaron ayer jueves las autoridades sanitarias.



“En 2008, la enfermedad no ha causado ninguna muerte... y eso es bueno”, según el jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Ángel López.



“Por eso, mantenemos las medidas de prevención, entre ellas la de erradicar en todas partes los criaderos del zancudo aedes aegypti, que transmite el dengue”, añadió.