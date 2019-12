Fidel Castro: Raúl lo consulta pero es el presidente

Aunque el presidente de Cuba, Raúl Castro tiene todas las ''prerrogativas legales'' como mandatario, su hermano Fidel fue consultado sobre los candidatos a cubrir los máximos puestos del actual gobierno.



''Reafirmo estar ajeno a todo cargo, como expresé en el mensaje al pueblo el 18 de febrero de 2008'', afirmó el ex mandatario saliendo al cruce de rumores sobre cómo habían sido designados los miembros del Consejo de Estado el pasado domingo.



Fidel Castro usó una de sus habituales reflexiones el viernes para explicar cómo se había consensuado para nombrar al nuevo primer vicepresidente José Ramón Machado Ventura y otros altos funcionarios.



Machado Ventura, un médico de 77 años que durante años llevó adelante las riendas de poderoso Partido Comunista, fue cuestionado por algunos cubanos y analistas debido a su edad y a su fama de ortodoxo inflexible.



''No se debió a que yo exigiera la consulta; fue decisión de Raúl y de los dirigentes principales del país consultarme'', comentó el líder cubano en su columna.



El resultado de las votaciones de los 609 diputados mostró que Machado Ventura recibió un porcentaje más bajo (98,69%) que el resto de sus compañeros del Consejo de Estado, reafirmando la idea de que no todos los representantes estuvieron de acuerdo con la propuesta.



Durante la sesión parlamentaria, Raúl Castro pidió permiso a los legisladores para mantener sus rondas de consultas con el histórico ex mandatario, sobre todo en materia de Defensa.



Fidel Castro aclaró también que había sido idea suya incorporar al Consejo de Estado a dos militares, Leopoldo Cintra Frías y Alvaro López Miera.



''El tablero de ajedrez indicaba estas variantes. No eran fruto de supuestas tendencias militaristas de Raúl, ni se trataba de generaciones o partidos disputándose a dentelladas el mundano poder'', agregó en su columna de opinión.



El ex mandatario, de 81 años de edad, delegó el poder de manera temporal en su hermano en julio del 2006 cuando una serie de operaciones lo puso al borde de la muerte, y la semana pasada anunció que no aceptaría una reelección a su cargo de presidente del Consejo de Estado designado el domingo.



Por ley le corresponde su permanencia como diputado, y se mantiene como primer secretario del Partido Comunista hasta la realización de un nuevo congreso del órgano.



Castro aprovechó su columna que dejó en estos días de llamarse ''reflexiones del comandante en jefe'' para convertirse en ''reflexiones del compañero Fidel''.



El líder cargó también las tintas contra el español Javier Solana, alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y de Seguridad Común, a quien calificó de ser ''vocero de las armas y de la guerra'' así como ''padre teórico de la 'independencia' de Kosovo''.



Castro advirtió que no es conveniente alentar los nacionalismos en el viejo continente, pues el País Vasco y Cataluña podrían acogerse a los mismos argumentos o incluso los escoceses e irlandeses.