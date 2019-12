Retiran a príncipe Enrique de Afganistán

El jefe de Defensa británico decidió el viernes retirar de inmediato al príncipe Enrique de Afganistán, tras filtrarse noticias sobre su servicio.



El mariscal de vuelo Jock Stirrup, jefe del personal de Defensa, dijo que decidió retirar al príncipe luego que comandantes de alto rango evaluaron los riesgos, informó el Ministerio de la Defensa en un comunicado.



Enrique, tercero en sucesión al trono británico, ha estado en el frente de batalla con una unidad en una de las más violentas y desoladas provincias de Afganistán desde mediados de diciembre. Originalmente estaba previsto su regreso a Inglaterra pocas semanas después, pero ''la situación ahora claramente ha cambiado'', dice el comunicado.



La decisión se basó en preocupaciones de que la cobertura de Enrique en Afganistán por parte de medios de comunicación de todo el mundo puedan ponerlo a él y a sus compañeros en mayor peligro.



El ministerio pidió a los medios que no publiquen conjeturas sobre el lugar donde se encuentra Enrique, o cómo y cuándo regresaría, hasta que esté de regreso en Gran Bretaña.



Las autoridades británicas esperaban mantener en secreto el despliegue del príncipe hasta su regreso a casa, pero difundieron un video en el que aparece sirviendo en la Provincia de Helmand luego que la información se filtró en el portal de chismes de internet Drudge Report.



El ministerio deploró la filtración de ''elementos en los medios extranjeros''.



''Sin embargo, esta fue una circunstancia de la que siempre estuvimos al tanto y para la cual teníamos planes de contingencia'', añade la misiva.



La reina Isabel II dijo que su nieto de 23 años ha desempeñado ''un buen trabajo en un entorno muy difícil''.



El primer ministro Gordon Brown opinó que el príncipe ha demostrado ser un joven ejemplar y que el país le debe gratitud.



Enrique es el primer miembro de la realeza que sirve en una zona de combate desde que su tío, el príncipe Andrés, voló helicópteros durante la guerra de Gran Bretaña y Argentina por las Islas de las Malvinas en 1982.



El servicio en Afganistán por lo general dura seis meses; Enrique ha pasado 10 semanas.



Enrique reconoció en una entrevista filmada hace una semana que cuando regrese a Gran Bretaña podría ser un ''blanco principal'' de terroristas islámicos.



''Una vez que esto se sepa, cada persona que los apoya tratará de alcanzarme'', dijo.



El plan de ir a Afganistán fue revelado a algunos periodistas aunque sin fechas concretas, pero no se difundió la noticia anteriormente debido a un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y todos los medios principales que operan en Gran Bretaña, la Associated Press entre ellos. La intención era evitarle riesgos adicionales al príncipe y su regimiento.



Enrique debía ir a Irak con su regimiento Blues and Royals en mayo del año pasado, pero se canceló su misión por razones de seguridad. Insurgentes iraquíes dijeron en mensajes a través de la internet que no saldría vivo de Irak.



Enrique se formó en la academia militar de Sandhurst e ingresó a los Blues and Royals con el grado de subteniente. Cuando se le impidió ir a Irak, amenazó con pedir la baja si no se le daba la oportunidad de entrar en combate.



Enrique dijo que su hermano mayor, Guillermo, que se entrena como piloto militar, está celoso de su misión. Como presunto futuro rey de Gran Bretaña, el príncipe Guillermo difícilmente recibirá una misión de combate.