Torrijos veta ley sobre invasión de EEUU

El presidente Martín Torrijos vetó una ley aprobada a fines del 2007 en la Asamblea Nacional que declaró como ''Día de duelo nacional'' el 20 de diciembre que conmemora la invasión de Estados Unidos de 1989.



El canciller Samuel Lewis dijo el viernes a la AP que Torrijos objetó la iniciativa por considerar que puede tener visos de ''inconstitucionalidad'' y que se lo hizo saber en una nota al presidente del Congreso, el legislador Pedro Miguel González.



El veto podría abrir una pugna entre Torrijos y González, arquitecto del proyecto y quien ha estado en el centro de una polémica desde que asumió como líder del legislativo el 1 de septiembre, una designación reprochada por Washington.



Estados Unidos tiene un proceso abierto a González por el asesinato del soldado puertorriqueño Zak Hernández en una emboscada en 1992, previo a la visita del entonces presidente George Bush padre. González fue absuelto por ese caso en Panamá.



Autoridades comerciales estadounidenses han señalado que el nombramiento de González ha obstruido la ratificación en ese país de un tratado de promoción comercial con Panamá.



González impulsó en diciembre la ley que declara el 20 de diciembre como fecha de duelo, una medida que fue aplaudida por los familiares de las víctimas en esa acción que derrocó al régimen del general Manuel Noriega.



Lewis, sin mencionar a González, ni aludir a la controversia por su nombramiento, dijo que ''el que se vete una ley es a la vez responsabilidad del ejecutivo cuando se estime que pueden haber visos de inconstitucionalidad o que no va en los mejores intereses del Estado panameño''.



''Hay todo un estudio sobre la ley que ha sido enviado a la Asamblea Legislativa'', señaló.



Sobre los aspectos que podrían ir en contra de las normas constitucionales, el canciller refirió que la ley plantea la creación de comisiones que serían responsabilidad de otro poder, aludiendo al parecer al Organo Judicial.



Subrayó que ''corresponde al presidente hacer claramente las observaciones donde ve que no están los mejores intereses del Estado''.



Al preguntársele si la decisión de vetar la ley busca evitar cualquier diferencia en las relaciones con Estados Unidos, respondió negativamente. ''Todos estos temas son plenamente soberanos, panameños''.



En el caso que el legislativo apruebe la iniciativa por insistencia, Torrijos puede acudir a la Corte Suprema de Justicia, la cual determinaría si la ley es constitucional o no.



La iniciativa fue aprobada el 20 de diciembre del 2007, justo el día en que se conmemoró el 18vo aniversario de la invasión, y creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigaría sobre el número de muertos entre civiles y militares que dejó esa acción, un asunto que genera discrepancias.



Cifras oficiales señalan que murieron entre 472 y 500 panameños, mientras organismos de derechos humanos estiman en más de un millar el número de fallecidos.



La comisión también tenía como misión establecer una lista ''comprensible'' de las víctimas registradas entre el periodo de octubre de 1968 a diciembre de 1989, producto de la represión estatal.



En los primeros 13 años del régimen militar el país fue controlado por el general Omar Torrijos, padre del actual gobernante y que murió en un accidente aéreo en 1981.