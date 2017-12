La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló una investigación por presunta corrupción contra dos altos funcionarios del expresidente Ricardo Martinelli, alegando problemas en el proceso realizado por la fiscalía, según el fallo publicado este miércoles.

Los beneficiarios del fallo son José Raúl Mulino, exministro de Seguridad (2009-2014), y Alejandro Garuz, viceministro del ramo, quienes eran investigados por la compra presuntamente irregular de 19 radares por 90 millones de euros a la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica.

Mulino y Garuz llegaron a estar detenidos por órdenes de la Fiscalía anticorrupción por este caso.

Sin embargo, la Corte estimó que ambos fueron arrestados "fuera del plazo" que marca la ley para realizar las investigaciones y "sin previa autorización del juez de la causa", por lo que se incurrió en una "vulneración del debido proceso".

Por ello, las actuaciones de la fiscalía devienen en "nulas", indicó el fallo.

"No creo que se pueda pensar que se me ha hecho un favor bajo ninguna circunstancia. La justicia prevaleció y para mí eso es suficiente. No le deseo este calvario a nadie", dijo Mulino en conferencia de prensa.

La anulación del caso se produce un día después de que la fiscal jefe, Kenia Porcell, denunciara amenazas y presiones de "poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca" para "impedir" que las investigaciones sobre corrupción en Panamá puedan concluirse.

El conglomerado Finmeccanica acordó en 2016 con el gobierno panameño poner fin al pleito por contratos adjudicados en 2010 para instalar un sistema de 19 radares, adquirir helicópteros y un mapa digital para enfrentar el narcotráfico.

Los contratos, que sumaban casi 183 millones de euros en total, se firmaron durante la gestión de Martinelli y fueron cuestionados por la existencia de supuestos sobornos.

Martinelli, detenido en Miami, está a la espera de que se defina si será o no extraditado a su país, donde la justicia lo reclama por espionaje y lo investiga por múltiples casos de corrupción.

Más de una decena de funcionarios de su gobierno han estado detenidos o con otras medidas cautelares por distintos escándalos de corrupción.