Jimmy Morales dice que espera poder completar su periodo de gobierno en Guatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien enfrenta un proceso de antejuicio en el Congreso, sindicado de financiación electoral ilícita, dijo hoy que espera entregar el poder al final de su mandato, el 14 de enero de 2020.

Durante una gira de trabajo por el departamento occidental de Quiché donde inauguró la parte de un tramo carretero, el mandatario manifestó que lleva 22 meses en el poder y "no ha sido fácil".

"Hasta el último día que Dios me permita, y Dios mediante será el 14 de enero de 2020, estaré diciendo 'quizá me puedo esforzar más', a pesar de que he dado lo que he podido. Pero solo no puedo", expresó el mandatario.

"He cumplido la ley, he respetado la Constitución, respeto las cortes, no me he metido en ningún caso ni familiar ni nacional", sostuvo. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidieron el antejuicio de Morales el pasado 25 de agosto porque su partido, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió una millonaria suma de dinero para la campaña del 2015 cuando él era su secretario general.

La inmunidad del presidente está en manos de una comisión legislativa que analiza el expediente enviado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que lo ha citado para mañana, entre otras autoridades, para escuchar sus argumentos en este caso.

El hijo del presidente, José Morales, y un hermano suyo, Samuel Morales, están siendo juzgados en la actualidad por un caso de fraude en el Registro de la Propiedad.