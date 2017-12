La comisión legislativa que analiza el antejuicio contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por el delito de financiación electoral ilícita, convocó para hoy al mandatario a presentar su declaración.

Según el cronograma aprobado por el ente que preside el diputado opositor Julio Ixcamey, el jefe de Estado debe presentarse de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Debido a que Morales aún goza de inmunidad, no está obligado a comparecer personalmente ante la comisión y puede enviar a un representante.

El antejuicio contra Morales fue solicitado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por financiación electoral ilícita en la campaña de 2015 cuando era secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) con el que ganó la Presidencia.

El cronograma de trabajo de la comisión establece para hoy once audiencias que se iniciarán con el MP para que ratifique la denuncia presentada contra Morales y luego le tocará el turno, por los mismos motivos, a la Cicig.

También son convocados por separado el auditor e inspector del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el director del Registro de

Ciudadanos (RC) y el Intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.

Enseguida deberá acudir el fiscal de Delitos Electorales del MP, la contadora del FCN-Nación, el representante del partido oficialista y luego el presidente Morales.

La jornada concluye con una audiencia a la presidenta del Tribunal Electoral.

El cronograma establece para el próximo sábado la recepción de información que solicitará la comisión legislativa y su respectivo análisis.

Ixcamey matizó que “no estamos obligados a cumplir el cronograma”, porque puede ser que alguna de las partes envía tarde o no remite la información solicitada.

El próximo domingo, la comisión de cinco diputados opositores se reunirá para discutir y aprobar el informe circunstanciado y luego remitirlo al pleno del Congreso.

El FCN-Nación, del que Morales fue su secretario general en 2015, habría ocultado financiación por 2,3 millones de quetzales (unos 321.217 dólares) y se gastó 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado a la autoridad electoral el origen de los fondos, según la investigación preliminar.

Terminar mandato

Mientras Morales, dijo que espera entregar el poder al final de su mandato, el 14 de enero de 2020. El mandatario manifestó que lleva 22 meses en el poder y “no ha sido fácil”.

“Hasta el último día que Dios me permita, y Dios mediante será el 14 de enero de 2020, estaré diciendo ‘quizá me puedo esforzar más’, a pesar de que he dado lo que he podido. Pero solo no puedo”, expresó el mandatario.

“He cumplido la ley, he respetado la Constitución, respeto las cortes, no me he metido en ningún caso ni familiar ni nacional”, sostuvo.