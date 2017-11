Protestan en Guatemala contra la violencia hacia las mujeres

Cientos de mujeres y hombres, campesinas, trabajadoras, funcionarias, activistas y otros gremios se manifestaron hoy en las calles de Guatemala en contra de la violencia machista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Las manifestantes realizaron un acto simbólico en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para protestar en contra de los 52.427 casos de violencia contra la mujer que registró el Organismo Judicial desde 2008 a noviembre de 2017.

Luego continuaron en la Plaza de la Constitución, donde lanzaron consignas en contra de la opresión, la desigualdad de género y las distintas formas de violencia que sufren las mujeres guatemaltecas y del mundo.

Frente a un altar en homenaje a las 41 niñas que perdieron la vida en el incendio de un hogar estatal el 8 de marzo pasado -y otras 15 resultaron heridas-, las manifestantes colocaron 56 velas de color morado en su honor.

"Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia", "¿Por qué si mi tío me quiere, me viola?", "sin mujeres y pueblos indígenas no hay desarrollo, sí a la paridad", fueron algunas de las posiciones que se escuchaban y leían en el parque central de la capital guatemalteca,

Este día, todo el país se pintó de naranja, el color símbolo de la lucha para erradicar la violencia machista, e incluso durante la noche previa oficinas estatales, como la del Ministerio Público (MP-Fiscalía) se iluminaron de dicha tonalidad.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, publicó un comunicado en el que advirtió que la violencia contra la mujer, el delito "más denunciado", "continúa siendo un flagelo que debemos comprometernos a erradicar".

La fiscal enumeró algunos esfuerzos de su administración para reducir la violencia machista, como agencias fiscales en hospitales nacionales "para evitar prácticas revictimizantes" y "resguardar indicios que fortalecen investigaciones", así como el "botón de pánico y un centro de llamadas" y la creación de la Fiscalía del Delito de Femicidio.