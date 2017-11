Oficialismo hondureño pide prepararse para defender el "triunfo" en la calle

El gobernante Partido Nacional pidió hoy a sus simpatizantes prepararse para salir a la calle a "defender el triunfo" del presidente y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, en los comicios del domingo, algo que la Alianza de Oposición tildó de "temerario".

Sin revelar cifras, el titular del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, dijo que la brecha en la fórmula presidencial entre Hernández y Salvador Nasralla, que aventaja los resultados oficiales, "se ha reducido" con relación al primer informe divulgado esta madrugada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Va muy de la mano cómo se van computando los datos, cómo se mira eso vamos a ganar, no por una gran diferencia, lo que nos indica de antemano que tenemos que estar con la moral en alto, ir preparando a nuestra gente porque lo más seguro (es) que nos va tocar salir a las calles a defender el triunfo", dijo Sánchez en un audio divulgado este lunes por medios de prensa de Honduras.

En el audio, Sánchez se pregunta "¿le vamos a dar el poder a ellos, a cambio de qué, si al final el pueblo nos favorece a nosotros?, No nos toca más que defenderlo".

Periodistas hondureños aseguraron que el audio se hizo público después de que el TSE divulgó esta madrugada su primer boletín oficial provisional con base en poco más del 57 % de los escrutinios, que dan ventaja a Nasralla, quien hoy pidió al oficialismo "respetar" los resultados.

De acuerdo al informe del TSE, Hernández lleva 761.872 votos que representan el 40,21 %, y Nasralla suma 855.847 sufragios, que equivalen al 45,17 %.

Sánchez pidió a los líderes del Partido Nacional mantenerse "pendientes" y comunicarle a sus correligionarios que "tenemos que esperar hasta el último conteo de la última acta".

"Hoy más que nunca Honduras necesita que ganemos las elecciones y sobre todo la claridad de que esto se acaba hasta que se acaba, como dice nuestro máximo líder Juan Orlando Hernández", subrayó.

Aseguró que el voto en la zona rural "es el que más favorece" al Partido Nacional, por lo que "lo más seguro es que nos va tocar salir a la calle a defender".

Por su parte, el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura acusó de "temerario" a Sánchez por llamar a la población a "la insurrección por un resultado que el pueblo ya definió".

"Es temerario y cualquier cosa que pase en Honduras ya tenemos al culpable", subrayó Nasralla en declaraciones a Radio América, que transmite en Tegucigalpa y es uno de medios que publicó el audio.

Además, pidió al Partido Nacional que "respete el resultado de las urnas", el cual, resaltó "no es un resultado estrecho".

"El pueblo viene a celebrar, nacionalistas no hagan provocaciones, no me militaricen el país, cuidado con las tanquetas (policiales), no vayan a cometer ese error", enfatizó el candidato opositor.

Unos 6,1 millones de hondureños estaban convocados este domingo a las urnas, en un proceso electoral observado por el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, entre otros.

Hasta ahora el órgano electoral no ha informado sobre los resultados preliminares para diputados ni de las alcaldías.