Tribunal Electoral de Honduras sin precisar cuando ofrecerá nuevos resultados

El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, David Matamoros, dijo hoy no poder precisar cuando ofrecerán nuevos resultados de los comicios del domingo, de los que dos candidatos se han proclamado ganadores, y que esto dependerá de cuanto se demore el escrutinio.

"No se puede dar resultados hasta que vengan todas las actas faltantes", subrayó Matamoros en una rueda de prensa, en la que aseguró que "hasta que no contemos la última acta no podemos dar resultados definitivos".

Tras haberse escrutado el 57,19 % de las mesas electorales, Nasralla encabeza los resultados con el 45,17 %, que equivale a 855.847 votos, según el primer informe del TSE divulgado esta madrugada.

Hernández, por su parte, ha sumado hasta ahora el 40,21 %, lo que representan 761.872 sufragios, según el informe. Matamoros insistió en que las autoridades del TSE "no podemos dar más resultados hasta que tengamos las actas que vienen en las maletas" y se dará a conocer los datos a medidas que se vayan completando cada uno de los 18 departamentos.

"Aquí no hay manera de engañar a nadie porque todas las actas que recibimos las tiene cada partido en su servidor, las tiene la Unión Europea, entonces nosotros no podemos variar eso", enfatizó.

Señaló que en el TSE hay instaladas más de 200 cámaras de vídeo que vigilan cada movimiento de las maletas electorales, y anunció que este martes se habilitará una sala de divulgación sobre los resultados de los comicios, a los que estaban convocados unos 6,1 millones de hondureños.

El órgano electoral es "una institución sería", que dará resultados "en base a las actas", subrayó el magistrado presidente del TSE.

El proceso electoral hondureño es acompañado por misiones de observadores de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, entre otros organismos.