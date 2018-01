Pastor hondureño dice que el matrimonio homosexual es "arma diabólica" para el mundo

El pastor evangélico hondureño y líder de la iglesia Vida Abundante, Evelio Reyes, dijo hoy que garantizar la unión entre personas del mismo sexo es "un arma diabólica" y "una amenaza" para el matrimonio tradicional en el mundo.

"Para nuestro país y el mundo entero es una amenaza, es un arma diabólica para destruir la sociedad, nuestras instituciones, el bien vivir, la moral, esas costumbres que hemos heredado de nuestros mayores", dijo Reyes, tras participar en una jornada de oración en Tegucigalpa.

El religioso se expresó en esos términos al ser consultado por periodistas sobre la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de garantizar el matrimonio homosexual.

El martes la CorteIDH indicó que los Estados deben "reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo", en respuesta a una "opinión consultiva" solicitada por Costa Rica.

Para el líder evangélico esa opinión es una "agenda diabólica, torcida", pues "viene a destruir lo más valioso que tenemos, el matrimonio y la familia".

"Es una maldición, una aberración (y) un invento del infierno mismo. Es una embestida contra la familia que es el fundamento de la sociedad", subrayó.

Reyes dijo que tiene fe de que en Honduras no se va a legalizar el matrimonio homosexual, y calificó de "personas no cuerdas" a quienes promueven la unión entre parejas del mismo sexo, que no está reconocida en la Constitución hondureña.

Además, invitó al pueblo hondureño para que "oremos, actuemos, estemos vigilando y para que toda la sociedad nos levantemos en contra de estas imposiciones" y "esta investida favorecida" por los grandes líderes y organismos internacionales que "son depravados y no ayudan".

Para que en Honduras se reconozca el matrimonio homosexual sería necesario reformar el artículo 112 de la Constitución, para lo que se requiere mayoría calificada, 86 votos de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional.

El artículo 112 de la Constitución hondureña dice textualmente: "Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges".

En América el matrimonio homosexual está autorizado en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.