Renuncian el ministro de Interior de Guatemala y dos viceministros

El Gobierno de Guatemala anunció hoy que aceptó la renuncia del ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas Lara, y dos de sus viceministros, Ricardo Guzmán y Vilma del Rosario Xicará.



Rivas, que trabajó en el Ministerio Público (MP-Fiscalía) por más de 10 años en diferentes cargos hasta que asumió la cartera de Interior en 2016, será sustituido por Enrique Antonio Degenhart, quien tomó juramento de su cargo este viernes.

En la conferencia de prensa en la que se anunciaron estos cambios y tomaron posesión los nuevos funcionarios, el portavoz de la Presidencia, Heinz Hiemann, dijo que la decisión tiene como objetivo "potencializar las capacidades" dentro del Ministerio y "garantizar el compromiso del Gobierno" en contra del crimen organizado, la violencia común y las amenazas a la seguridad nacional.





"El presidente Jimmy Morales agradece la dedicación, esfuerzo y espíritu de servicio mostrado por los funcionarios salientes y respeta sus aspiraciones personales", enfatizó el vocero ante la prensa en una conferencia en la que no se aceptaron preguntas.

Degenhart, que anunciará hoy su plan de trabajo, es un empresario y consultor de 49 años con experiencia en temas de migración regional, pues fue titular de la Dirección General de Migración entre los años 2010 y 2012, durante el Gobierno de Álvaro Colom.



La hoja de vida remitida a la prensa por la Presidencia destaca además que trabajó como asesor migratorio para varias entidades y que fue gerente general y regional "en el área de textiles e industrial".



A Guzmán, como primer viceministro, lo sustituirá Kamilo José Rivera Gálvez, licenciado en Ciencias Criminológicas, jefe de la sección contra homicidios de la Policía Nacional Civil entre los años 2002 y 2004, y director de investigación criminalística de la Fiscalía entre 2014 y 2015.

Xicará será reemplazada por Manuel Alfonso Castellanos Alonzo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con una maestría en ciencias criminalísticas y que se desempeñó, además de docente, como secretario del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.



Desde el pasado 14 de enero, cuando Jimmy Morales cumplió dos años al frente de la Presidencia, se ha reorganizado el Gobierno y entre estos ajustes destacan la dimisión de tres ministros, la destitución del superintendente Tributario y cambios en varios Viceministerios.



Rivas había sido uno de los tres ministros que había presentado su renuncia al cargo el año pasado después de que el presidente declarara persona non grata al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, una decisión que rechazó la Corte Constitucional.



Sin embargo, Morales no aceptó en aquella ocasión ninguna de las tres dimisiones, pero ahora sí lo hizo después de que Rivas presentara la suya a principios de mes, como es habitual cada vez que inicia un nuevo año de Gobierno.



El exministro, que ha sido una de las piezas claves en la reducción de los asesinatos en sus dos años al frente de la cartera -pasando de 29,5 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando asumió a 26,1 en 2017- no ha descartado aún la posibilidad de presentarse al cargo de fiscal general, que deberá abandonar Thelma Aldana el próximo mes de mayo, cuando cumple su período.