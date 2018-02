Nicas que cortan café en Honduras ganan hasta 100 dólares por semana

Más de 60,000 centroamericanos trabajan temporalmente en Honduras como cortadores de café en la cosecha 2017-2018, que inició en octubre del año pasado, informó hoy una fuente del sector.

El presidente de la junta directiva del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), Asterio Reyes, dijo a periodistas que ciudadanos procedentes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua trabajan en el corte del grano en el occidente y oriente de Honduras.

Reyes lamentó que los hondureños no quieran trabajar como cortadores de café, una actividad por la que pueden llegar a ganar hasta 100 dólares a la semana.

"Otro problema que enfrentamos es la escasez de mano de obra, me da pesar que hay más de 60,000 extranjeros cortando café en Honduras, cuando ese dinero se lo pueden ganar los hondureños (...), los caficultores no pueden esperar que junten ganas de trabajar los hondureños porque si no el café se nos cae", subrayó el directivo.

Reyes indicó el miércoles que los bajos precios internacionales y el calentamiento global afectan la producción de café en Honduras, pues los ingresos en los primeros cuatro meses de la cosecha 2017-2018 han disminuido un 3,6 por ciento.

Señaló además que el mal estado de las carreteras del país centroamericano es otra de "las adversidades" que afrontan los caficultores, y aseguró que el sector no cuenta con presupuesto para solucionar todos los problemas que les afectan.

La actividad cafetalera de Honduras está en manos de unos 100,000 pequeños productores y en la cosecha actual se espera generar más de un millón de empleos por corte, beneficiado húmedo y seco, y transporte, según autoridades el Ihcafe.

En la actual cosecha, Honduras prevé exportar 9 millones de quintales y espera recibir más de 1.500 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones del Ihcafe.

El país centroamericano exportó en la anterior cosecha, que comenzó en octubre de 2016 y terminó en septiembre de 2017, 9.5 millones de quintales de café y obtuvo más de 1,300 millones de dólares, según cifras oficiales.