Más de 40 detenidos en El Salvador relacionados con la financiación de MS-13

Más de 40 personas fueron detenidas y varias propiedades incautadas hoy en El Salvador durante la Operación Libertad, que busca golpear las finanzas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y en la que, según la Policía, fueron capturados empresarios, sindicalistas y un exagente policial, entre otros.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, quien señaló que el operativo continúa, explicó que el procedimiento se desarrolla "principalemnte" en la central localidad de Santa Tecla, "pero también se están allanando inmuebles en La Unión, Colón, San Miguel y Mejicanos".

Hasta el momento, fueron intervenidos 15 inmuebles, además de ocho autobuses y diversos negocios, que son parte de las 63 propiedades que la PNC planea intervenir en el marco de la operación Libertad, cuarta que se realiza con el objetivo de afectar las finanzas de la Mara Salvatrucha (MS-13).

En el operativo desarrollado este viernes y cuya investigación comenzó en enero de 2016 fueron detenidos, además de pandilleros, miembros de sindicatos de educación, de veteranos de guerra, y del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP, así como personas vinculadas a diferente iglesias, señaló Cotto.

Entre los detenidos, el funcionario hizo referencia a Ricardo de Jesús Martínez, ex cabo de la PNC y participante activo del sindicato policial. El mando de la PNC explicó que varias personas vinculadas a sindicatos y movimientos sociales "has estado recibiendo dinero de las pandillas a cambio de favores", que no detalló.

La Operación Libertad, en la que la PNC cuenta con "todo tipo de documentación y pruebas", se desarrolla "específicamente a manos de personal especializado de la División de Crímen Organizado y la División Central de Investigaciones" del cuerpo de seguridad, además de la Fiscalía General de la República (FGR).

El procedimiento es el cuarto que se efectúa con el fin de golpear las finanzas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de las empresas, personas y entidades relacionadas con la pandilla, "aunque muchos de ellos no son pandilleros".

Anteriormente, la PNC salvadoreña realizó las operaciones Jaque, Tecana y Cuscatlán con el mismo objetivo, en las que también fueron incautados numerosos bienes muebles e inmuebles. Durante la operación "Jaque", realizada en 2016, fueron arrestadas más de 70 personas, se incautaron más de 100 vehículos, 34.500 dólares en efectivo, se congelaron 17 inmuebles y 34 cuentas bancarias.

En septiembre de 2017 se efectuó la operación Tecana, que se saldó con 99 detenciones de personas vinculadas al lavado de dinero de la pandilla.

Por su parte, durante la operación Cuscatlán, que se realizó en febrero del año en curso, fueron detenidas 28 personas y se allanaron unos 40 inmuebles.

El Salvador es asediado por la MS13, que Estados Unidos busca erradicar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que poseen más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.

Las autoridades acusan a las pandillas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.