TSE salvadoreño recibe pruebas por solicitud de anular comicios en una ciudad

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador recibió hoy las declaraciones de tres testigos de un partido de derecha que busca anular las elecciones municipales del 4 de marzo de la ciudad de San Miguel, una de las más importantes del país, por supuesto fraude.

El magistrado Miguel Ángel Cardoza explicó a periodistas que, tras la diligencia, el TSE revisará los testimonios y las pruebas documentales presentadas por la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), y que tendrá hasta el domingo para resolver.

Cardoza, quien no entró en detalles sobre las declaraciones para no "adelantar criterio" sobre el proceso, señaló que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente gobierna la citada ciudad, "hasta el momento no ha presentado ningún tipo de prueba" a su favor.

Los datos preliminares de las elecciones municipales de San Miguel dan el triunfo al candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual alcalde, Miguel Pereira, sobre el aspirante de Gana, Wilfredo Salgado.

La coalición del FMLN y del partido Cambio Democrático (CD), también de izquierda, obtuvo 30.423 votos, 1.730 más que los 28.693 logrados por Gana en San Miguel, donde Salgado gobernó entre los años 2000 y 2015 con 5 partidos diferentes.

Un total de 5.186.042 salvadoreños fueron convocados a nivel nacional para estas elecciones, las novenas desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una guerra civil (1980-1992) en el país centroamericano.