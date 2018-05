Diputada cita de urgencia a canciller guatemalteca por retiro de embajadores

La diputada opositora Nineth Montenegro citó "de urgencia" para el próximo lunes a la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, que hoy partió a Israel, por la solicitud de retiro del país al embajador de Suecia, Andres Kompass. "Con suma preocupación vemos las decisiones tomadas por el Gobierno de Guatemala. Por lo tanto está siendo citada", dijo hoy en sus redes sociales la fundadora y jefa de la bancada del partido Encuentro por Guatemala, en un mensaje acompañado de la citación.

En la misiva, Montenegro cita con carácter de "urgencia" a la canciller para el próximo lunes para tratar "las razones por las cuáles ha sido solicitado el cambio" de Kompass, siendo Suecia "un cooperante sistemático de Guatemala". La canciller viajó este viernes a Israel para ultimar detalles sobre el trasladado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén el próximo miércoles, un acto al que también asistirá el mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, quien viajará el próximo lunes. Se desconoce entonces quien acudirá a la citación de la parlamentaria después de que el Gobierno solicitara el jueves retirar al diplomático sueco y también a la venezolana, Elena Alicia Salcedo, por supuesta injerencia en los asuntos del país.

Aunque el Gobierno guatemalteco no entró en profundidad en los motivos que le llevaron a tomar esta decisión, sí dijo que Kompass había acusado a la sociedad guatemalteca de corrupta en un acto en el que el pasado mes de enero anunció una nueva donación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El embajador sueco, cuyo país es el segundo donante de este ente de la ONU por detrás de Estados Unidos, criticó en ese momento que se señalara a toda la sociedad de ser corrupta.

No obstante, no explicaba sí sus palabras eran en referencia a los señalamientos que había hecho en su momento el presidente Jimmy Morales, que dijo que la corrupción era normal, o el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien aseguró que casi todos los guatemaltecos han estado implicados en actos de corrupción. "Es cierto que (decir que) la cultura es mala no es muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto. Ni tan poco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por eso es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas y disfuncionales y no la gente", aseguraba Kompass. En este mismo sentido, agregó: "Esto en otras palabras exige una medicina fuerte y creo que en Guatemala esa medicina se llama CICIG".

El Gobierno sueco ya adelantó que pedirá explicaciones a Guatemala antes de responder a esta petición, mientras que Venezuela aún no se pronunció. Sobre los motivos de pedir el retiro de la diplomática venezolana, quien se ha visto en actos públicos de la organización campesina e indígena Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), no han dado ningún detalle. El gobierno guatemalteco insiste en que se trata de una decisión "soberana" y que se está tratando por la "vía diplomática".