Suspenden a viceministro por tuit contra expresidenta de Costa Rica

El viceministro de Planificación de Costa Rica, Francisco Delgado, fue suspendido hoy un mes sin goce de salario tras emitir un comentario en Twitter calificado como irrespetuoso contra la expresidenta del país Laura Chinchilla.

Delgado se burló de una fotografía que subió Chinchilla en Twitter, en la que la exgobernante aparece junto con el fundador del gobernante Partido Acción Ciudadana y representante del Banco Centroamericano de Integración Económica, Ottón Solís, con quien iba a realizar un conversatorio sobre la reforma tributaria.

"Es toy en gan cha dí si ma con el Ta fil, oye", escribió en sus redes Delgado, quien tomó como burla para el texto a una serie de Netflix y haciendo referencia a un tipo de medicamento hipnótico o tranquilizante.

La publicación generó la crítica de diputados, políticos y sociedad civil por la falta de respeto hacia la expresidenta costarricense y por considerarlo un acto de violencia contra las mujeres.

Ante la situación, el Gobierno anunció la sanción al viceministro Delgado y el jefe de Estado, Carlos Alvarado, informó que llamó a Chinchilla para ofrecerle disculpas.

"La decisión del Gobierno ha sido sancionarlo con un mes sin goce de salario, nos parece que es lo que corresponde. Me he comunicado con la expresidenta y le he extendido las disculpas del Gobierno de la República (...) lo que hizo fue, a todas luces, incorrecto e indebido", afirmó Alvarado tras consultas de los medios.

Posteriormente Chinchilla, que gobernó entre 2010 y 2014, escribió en sus redes: "Gracias a quienes exigen respeto".

"Aprovecho para recordar una máxima y una obligación: 1."no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan"; 2.elevémonos a la altura de las difíciles circunstancias que vive el país, muy especialmente algunos miembros del partido de Gobierno", apuntó la expresidenta.