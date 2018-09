El Salvador debe invertir más en niñez y en educación en los primeros años

A pesar de los múltiples esfuerzos que se han desarrollado en El Salvador para poner a la niñez en primer plano, este país debe invertir más en este sector y apostar por la educación en los primeros años de vida, señaló en una entrevista a Acan-Efe el experto Jimmy Vásquez.

Vásquez, especialista en política social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aseguró que invertir en la formación de la niñez entre 0 a 6 años es vital para contrarrestar y prevenir la pobreza, la violencia y la desigualdad.

El especialista salvadoreño explicó que este país centroamericano "no es que no quiera invertir en esta etapa de la vida de las personas, sino que desconocía lo fundamental que se vuelve dedicar fondos en la infancia temprana".

De acuerdo al análisis del experto, el desarrollo desde los primeros años de vida pasa por integrar a la familia, el Estado y los demás actores de la sociedad, a través de mecanismos que permitan crear un "todo" y contribuyan a promover la educación desde las más tempranas edades.

"Hemos entendido que intervenir en los primeros años de vida de un niño -entre los 0 y 6 años- es una estrategia que puede contrarrestar y prevenir la pobreza, la violencia y la desigualdad, pero El Salvador no necesariamente tiene políticas enfocadas en esta área", puntualizó Vásquez.

Señaló que el país cuenta con instrumentos que protegen a la niñez desde su concepción, como los controles prenatales, pero "hay un vacío entre los 0 a 6 años de edad, etapa en donde se construyen las habilidades y destrezas de las personas".

"En este lapso se desarrollan aptitudes que ayudarán a la etapa adulta, como capacidad de trabajar en equipo, resolver conflictos y desarrollo de habilidades lingüísticas", indicó.

Vásquez consideró que el país "desatiende" esta etapa por un "simple desconocimiento" y agregó que "hay que asumir que hasta los 7 años (edad de inicio escolar en El Salvador) se deben de generar condiciones para promover el desarrollo, pero ¿qué pasa con los años anteriores?".

"En los niños está el cambio y es donde verdaderamente se personifica la transformación que debe tener este país (...) El Salvador no es que no haga nada al respecto, pero se ha enfocado en otras áreas, que no es no sean importantes, pero no son determinantes", sostuvo.

El especialista aplaude los mecanismos y políticas con los que cuenta en la nación, como la recién lanzada Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, pero aseguró que hace falta "posicionar el tema de la formación en los primeros años de vida de las personas".

En esta línea, Unicef El Salvador presentó el pasado martes una propuesta de políticas públicas denominada "Invertir en nuestros niños: un norte común", que fue trabajada durante dos años con diferentes sectores del país y que tiene como base un análisis desde la neurociencia, para determinar la importancia de la formación desde la primera infancia.

"Es una iniciativa que tiene bastantes insumos, paro se centra en el tema de la importancia de la inversión, porque evidentemente las transformaciones humanas que deben de existir requieren de fondos que permitan establecer planes de estrategias que forman parte de la política de este país", añadió Vásquez.

Según la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), el 33,4 % de hogares salvadoreños viven en situación de pobreza multidimensional y 4 de cada 10 hogares con presencia de niños sin cuidado de adultos, con baja educación, sin acceso a seguridad social y en situación de subempleo.

Además, el 97,8 % de niños entre 0 a 3 años no recibe ningún servicio de cuidado público o privado, el 50,3 % de los hogares con infantes en este rango de edad se encuentra en situación de pobreza multidimensional y el 32,1 % de las familias con niños entre 0 a 4 años vive sin alguno o ambos padres.

Según Unicef, los niños de hoy serán en el año 2040 cerca del 50 por ciento de la fuerza laboral del país, pero a pesar de ello, El Salvador "está perdiendo una gran oportunidad" con esta generación, ya que la inversión pública destinada a los primeros años de vida sigue siendo insuficiente.