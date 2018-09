Presidente de Costa Rica acepta mediación para diálogo preliminar con huelguistas

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, informó hoy de que ha aceptado propuestas de mediación de la Iglesia Católica y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para abrir un espacio "preliminar" de diálogo con los sindicatos que suman cinco días en huelga.

"Quiero anunciar que el día de hoy el ministro de Trabajo, Steven Núñez, y el de la Presidencia, Rodolfo Piza, han remitido una nota a la Conferencia Episcopal y al CONARE (...) de que estamos abiertos a tener un espacio preliminar para ver cuales serían las condiciones para una conversación", declaró Alvarado en una conferencia de prensa.

Tanto la Conferencia Episcopal como el CONARE han ofrecido sus oficios para mediar en la huelga de los sindicados que rechazan una reforma tributaria.

El presidente Alvarado reiteró que el Gobierno está dispuesto a "negociar en un ambiente de calma y paz" y que incluso pidió a su ministra de Condición de la Mujer, Patricia Mora, una política cercana a los sindicatos, que sirva como "puente" con los sectores en huelga.

El mandatario reconoció que la reforma fiscal "no es un tema agradable" y que hay una "justa preocupación" de los ciudadanos, pero afirmó que el 80 por ciento del dinero que se prevé recaudar con el proyecto provendrá del 20 por ciento de la población con mayores ingresos.

"Si no tenemos una reforma que hemos postergado por muchos años, no tendremos gas y gasolina porque no tendremos recursos. No tendremos la fortaleza en las escuelas, no porque no haya presencia de maestros, sino porque no tendríamos ingresos para pagar salarios; no tendríamos muchas cirugías o atención médica", declaró.

Alvarado también dijo que le provoca un "fuerte sentimiento" que debido a bloqueos en carreteras como parte de la huelga, se haya impedido la ruta por tierra de la antorcha de la independencia centroamericana que recorre la región desde Guatemala hasta Costa Rica. La antorcha tuvo que ser trasladada por aire desde la provincia de Puntarenas (Pacífico central) hasta Cartago (centro), destino final del trayecto.

Los sindicatos negaron hoy que hayan bloqueado adrede el paso de la antorcha por el país y que hayan puesto en riesgo la seguridad de los estudiantes que la transportaban.

Para la noche de hoy está prevista la participación en Cartago de Alvarado en las actividades de celebración en la víspera del Día de la Independencia, programa que incluye una sesión del consejo de Gobierno. Los sindicatos han anunciado que allí habrá manifestaciones como parte de la huelga.

La huelga sindical se debe a que los gremios consideran que la reforma tributaria afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, y que trata con benevolencia a las grandes empresas.

Más de una veintena de instituciones públicas solicitaron a los Tribunales de Trabajo la ilegalidad de la huelga, que ha causado las mayores afectaciones en los sectores de la salud y de la educación, además de bloqueos pacíficos en diversas carreteras.

La reforma llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar. Además, contienen cambios al impuestos sobre la renta y renta de capital, y reducciones a pluses salariales en el sector público para contener el gasto.