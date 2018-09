Carlos Alvarado celebra independencia con un llamado a la unión en Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, hizo hoy un llamado a la unión y a la responsabilidad para el futuro del país, en el marco de la celebración del 197 aniversario de la independencia de la región centroamericana de la Corona española.

"Somos un país diverso, plural, de muchas tradiciones, de credos, de ideas distintas, pero que nos une es el ser hijos de esta tierra y de ser herederos de un país y de una historia única. Historia no como pasada, sino que tenemos que construir a futuro con voluntad, libertad, responsabilidad y autodeterminación de nuestro futuro y el futuro que construimos para quienes vendrán", dijo Alvarado.

En el discurso del acto oficial de conmemoración de la independencia, el mandatario además expresó que no basta la "libertad de los individuos sino lo que hacemos juntos" y recordó las palabras del expresidente estadounidense Abraham Lincoln cuando dijo "no somos enemigos sino somos amigos y no podemos pensar nuestras diferencias para causar separación".

Sus declaraciones son brindadas en el marco de una huelga indefinida contra una reforma tributaria que ha afectado las celebraciones de la independencia, así como las clases y los servicios de salud.

"Lo decía (Lincoln) consciente de que la gran responsabilidad era lograr ese objetivo, no solo derrotando a la esclavitud sino haciéndolo sin perder la unión de la nación, en un equilibrio, un equilibrio difícil que tomó años, pero que gracias al esfuerzo de muchas personas se consiguió", destacó Alvarado.

Añadió que: "Ese símil lo vemos en la República de Costa Rica, así como en las repúblicas de la región, en un esfuerzo continuo de construir en la unión de nuestros país ese futuro de bienestar para las personas".

El acto oficial, que contó con la presencia de funcionarios de Gobierno, estudiantes y diplomáticos, fue celebrado en el Museo Nacional y no como se acostumbra al pie del Monumento Nacional.

Después del evento comenzaron en todo el país los desfiles de bandas musicales y escolares para celebrar un año más de independencia.

Los manifestantes iniciaron hoy el sexto día de huelga indefinida contra la reforma fiscal y registran diversas protestas regionales. En San José, la concentración pacífica fue realizada en el Parque de las Garantías Sociales.

La huelga sindical se debe a que los gremios consideran que la reforma tributaria afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, y que trata con benevolencia a las grandes empresas.

El presidente Alvarado aseguró este viernes que el 80 por ciento del dinero que recaudará la reforma provendrá del 20 por ciento de la población con mayores ingresos.

La reforma llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.