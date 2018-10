Presidente hondureño pedirá al SICA ofensiva para acceder a "fondos verdes"

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pedirá al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) iniciar una "ofensiva" para que la región pueda acceder a recursos del Fondo Verde del Clima para mitigar los efectos del cambio climático.

Así lo informó hoy la Presidencia hondureña en un comunicado, en el que Hernández dijo que pedirá al secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, iniciar una "ofensiva regional" para que en la próxima cumbre del clima de 2018, la COP24, que se celebrará en la ciudad polaca de Katowice (suroeste), la ONU reconozca los desastres naturales ocurridos en Centroamérica en los últimos 20 años.

"Esto no es quejarse compatriotas y amigos de la comunidad internacional, es hacer justicia", subrayó el gobernante hondureño, quien señaló que su país es afectado todos los años por las lluvias.

"Eso sucede todos los años y, como lo ha dicho la institución Germanwatch, en los últimos 20 años el país más afectado con los efectos del cambio climático es Honduras y la región Centroamérica", indicó.

Destacó que un legado importante y de gran magnitud que la ONU puede dejar a Centroamérica es que "nos reconozcan como la región más vulnerable o una de las más vulnerables por los efectos del cambio climático".

Dijo además que el tema del cambio climático tiene muchas implicaciones y prueba de ello es que muchos países del mundo tienen "acceso a fondos de donación", los cuales en el caso de Honduras podrían ayudar a reconstruir un puente destruido en los últimos días por las lluvias en el departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.

"Es una gran cantidad de dinero la que se debe invertir allí y así como ese puente hay un montón", aseguró el gobernante, quien enfatizó que el cambio climático "es algo que no provocamos los hondureños".

Los efectos del cambio climático lo provocan los países industrializados, indicó el presidente Hernández, quien afirmó que Honduras es el país "más afectado por el cambio climático" y lamentó que "no puede acceder a esos fondos, entre otras cosas, por la excesiva burocracia que tienen los fondos".

"Este tema no puede seguir así", señaló Hernández, quien dijo que en la XXVI Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Antigua, Guatemala, se debe exponer la necesidad de que la región pueda acceder a los "fondos verdes".

"No es posible que ese dinero siga depositado en algún lugar y los banqueros se sigan haciendo más ricos en el mundo, mientras en Honduras seguimos en riesgo con cada día que pasa", explicó.

Agregó que el presupuesto de ningún país "va a aguantar si siempre estamos en la misma situación y máxime cuando eso (los efectos del cambio climático) tiene sus causas en otras latitudes y no en Honduras".

El Fondo Verde del Clima es una entidad creada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para apoyar a los países en su transición hacia inversiones limpias y resilientes al fenómeno climático.

El gobernante hondureño tiene previsto reunirse este lunes con el grupo de países cooperantes con Honduras, conocido como G-16, para abordar la necesidad de precios justos para el café y los efectos del cambio climático.

"No es justo lo que le están haciendo a Honduras al no reconocer su alta vulnerabilidad y ser una de las zonas de mayor riesgo, algo que no provocamos nosotros", enfatizó el mandatario hondureño.

Las autoridades de protección civil de Honduras mantienen una alerta roja, de emergencia, en tres de los 18 departamentos del país por las fuertes lluvias que dejan seis muertos, más de 7.000 afectados e inundaciones.