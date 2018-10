Denuncian que un guatemalteco mató a su bebé para no pagar la manutención

Héctor Antonio, un bebé de 11 meses de edad, fue encontrado sin vida en su casa y según su madre y los vecinos el padre del pequeño lo asesinó para no tener que pagar la manutención.

Los medios locales informaron hoy de que el bebé fue hallado por su progenitora muerto en su casa, ubicada en la comunidad Plan del Guineo, en el departamento de Chiquimula.

La mamá, Lilian Consuelo, de 20 años, había salido a comprar pan y café a una tienda cercana dejando a su único hijo durmiendo sobre una cama, pero cuando regresó "lo encontró muerto, con espuma saliendo de su boca y señales de violencia en su cuello".

Según relata la prensa local, Lilian contó a la Policía Nacional Civil que recientemente se había separado de su expareja, Juan Gabriel, un joven de 22 años a quien le pidió ayuda para alimentar al pequeño.

Pero supuestamente el padre se negó y amenazó con matarla si llevaba el caso ante la Justicia. "Me hubiera matado a mí pero no a mi niño porque él no tenía culpa de nuestros problemas. Exijo a la PNC y al Ministerio Público (MP) para que localicen a mi expareja y que sea llevado ante la justicia por la muerte de mi angelito", comentó la mujer.

Según la Fiscalía, a un costado del cadáver del pequeño se encontró un trozo de un lazo, presuntamente usado para asesinar al menor. Algunos vecinos, indica la prensa, aseguraron a las autoridades haber visto al progenitor salir de la vivienda familiar momentos antes de que Lilian informara del suceso.

Por el momento se desconoce el paradero del padre. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en Guatemala dos niños fallecen al día, otros 40 se quedan huérfanos a consecuencia de la violencia, unos 31 sufren maltrato y 23 son víctimas de abusos sexuales, lo que se traduce en que 6 niñas dan a luz a diario bebés tras una violación.