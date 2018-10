El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de espiar a opositores durante su gobierno (2009-2014), pidió este lunes ser excarcelado por motivos de salud, lo cual fue rechazado por la fiscalía para evitar su eventual fuga del país.

"Mi salud verdaderamente se está deteriorando y si aquí lo que quieren es matarme en algún momento lo van a lograr", dijo Martinelli ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que realizó este lunes una audiencia para atender la solicitud de excarcelación del expresidente.

La defensa pidió prisión domiciliaria, con vigilancia policial y geolocalizadores, alegando que Martinelli sufre de problemas cardíacos, presión alta y depresión.

"Yo me someto a todas las condiciones que se me impongan (...) una persona como yo no es un riesgo para la sociedad ni un riesgo de fuga", expresó Martinelli, de 66 años, en su pedido.

Sus abogados también pidieron nuevas pruebas médicas y que el caso fuera llevado a la justicia ordinaria.

Martinelli es investigado por la Corte Suprema debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, aunque el expresidente asegura que renunció a ese foro regional, por lo que su caso debería pasar entonces a un juzgado ordinario.

Sin embargo, el fiscal Harry Díaz se opuso a las peticiones porque el acusado "tiene todo el poder económico para evadir la justicia y eso es un riesgo innecesario".

Además, según el fiscal, se le han realizado, desde que está detenido en Panamá, varias evaluaciones de salud y 75 asistencias médicas.

Todas ellas indican que el exmandatario está "estable" y con "padecimientos propios de un persona de 66 años", afirmó Díaz.

Martinelli es acusado de espiar entre 2012 y 2014 a unos 150 opositores a su gobierno, por lo que Díaz pidió una pena de 21 años de cárcel en su contra.

El exgobernante fue extraditado en junio a su país desde Estados Unidos, donde estuvo detenido un año, y a donde huyó en 2015 para evadir a la justicia.

"No ha habido una voluntad, jamás en lo absoluto, de enfrentar este proceso" por parte de Martinelli, dijo el abogado querellante, Carlos Herrera.

En varias ocasiones los abogados del expresidente han pedido, sin éxito, su excarcelación por motivos de salud.