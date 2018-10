Pence llama a Hernández y exige respeto de Honduras a la "soberanía" de EE.UU

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, habló hoy por teléfono con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y condenó la "flagrante falta de consideración" de Honduras respecto a la soberanía estadounidense, en referencia a la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia este país.

"Hablé con el presidente Hernández de Honduras sobre la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos", escribió Pence en su cuenta oficial de Twitter. "Le transmití un mensaje fuerte de @POTUS (el presidente estadounidense, Donald Trump): No habrá más ayuda si la caravana no se detiene. Le dije que Estados Unidos no tolerará esta flagrante falta de consideración hacia nuestra frontera y nuestra soberanía", agregó.

El tuit de Pence llegó después de que Trump amenazara con retirar "de inmediato" los fondos de ayuda que su país proporciona a Honduras si la caravana de migrantes no se detiene antes de llegar a territorio estadounidense.

"¡EE.UU. ha informado firmemente al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) de que si la gran Caravana de personas que se dirige a EE.UU. no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!", advirtió Trump en su cuenta de Twitter.

El sábado, alrededor de un millar de hondureños partieron desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la idea de llegar a Estados Unidos, incluso a Canadá, aduciendo razones de seguridad y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

En las últimas horas, entre 1.500 y 2.000 personas, incluyendo menores de edad, pasaron el punto fronterizo de Agua Caliente (Guatemala) y se dirigieron hacia otra ciudad guatemalteca, Esquipulas, donde pasaron la noche para continuar hoy su viaje.

En marzo pasado, las noticias de una caravana de migrantes que salió de la localidad mexicana de Tapachula para llegar a Estados Unidos irritaron a Trump, quien ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México.

El Gobierno de México recordó este lunes que los migrantes que quieran entrar en territorio mexicano deben hacerlo cumpliendo la legislación vigente y realizando los trámites que corresponda en los consulados.