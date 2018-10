Caravana de migrantes sigue dispersa por Guatemala con acusaciones de trata

La Caravana del Migrante, formada por unos 3,000 hondureños pero totalmente dispersa, siguió hoy su camino por Guatemala, en donde las autoridades han advertido del riesgo de que dicha movilización esté siendo usada para el tráfico de personas.Al menos 300 hondureños inician otra caravana con la idea de llegar a Estados Unidos



Mientras los miles de migrantes retomaban en Chiquimula su ruta para atravesar Guatemala y México y llegar a Estados Unidos lo antes posible, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, aseguraba que el ingreso "masivo" y sin control de hondureños era un "riesgo" para su país, por lo que avanzó que están realizando una investigación.

Trump aboga por nuevas leyes migratorias ante avance de caravana desde Centroamérica

El mandatario explicó que esta caravana, que salió el sábado de Honduras, entró sin registrarse y por lo tanto desconocen la nacionalidad de todos los que la forman, así como su destino final y cuáles son "las intenciones de los liderazgos" que están llevando a los migrantes.





Es por ello que Guatemala, junto con entidades de "investigación internacional y de inteligencia", está verificando información para establecer si corresponde realizar, a nivel internacional, denuncias por "tráfico de personas".

Al menos 300 hondureños inician otra caravana con la idea de llegar a Estados Unidos

"Nuestras leyes dicen que el Estado de Guatemala se conforma para proteger a la persona y a la familia. Eso estamos haciendo. Y estamos trabajando en conjunto con Honduras, México, Estados Unidos y El Salvador y todas las instituciones" para que este problema llegue a "un feliz término".





Según el mandatario guatemalteco, este sería que los migrantes puedan "regresar a su país de origen", donde logren tener oportunidades, y "lo más importante" que nadie "perezca" y que "nadie sufra ningún daño por una migración que tenemos que evitar".

Miles de migrantes están en el limbo varados en frontera Guatemala-Honduras



En este sentido, recordó que todos los habitantes de la región centroamericana tienen "libre acceso y libre tránsito de personas", siempre y cuando se realice un registro adecuado en las instancias migratorias, y agregó que a estos migrantes, que enfrentan condiciones climáticas adversas, se les ha facilitado donde dormir y alimentación.





"El pueblo de Guatemala es muy compasivo, es muy benevolente, es muy colaborador, es muy solidario, es muy amoroso, pero definitivamente no podemos jugar o contribuir con el juego de algunas personas que quizá hasta están financiado lagunas marchas con propósitos políticos", proclamó.

Coordinan acciones a favor de caravana de inmigrantes hondureños hacia Estados Unidos

La caravana se ha separado en varios ramales. Mientras la mayoría atraviesa Zacapa, a pie o subidos en camiones y autobuses por la fuerte fatiga, otros ya atravesaron la capital y hay información de que otro grupo ya está en el punto fronterizo de Tecún Umán.



Lo que todos comparten es que parecen ajenos a estas acusaciones, que los tildan de ser un riesgo y un peligro y de estar siendo manipulados por intereses políticos y partidarios.





Dos de los jóvenes que siguen realizando el camino a pie, y que prefirieron no identificarse, contaron a Efe que su plan es dormir la noche de este miércoles en Guastatoya, pero aseguraron no tener miedo.



Apelan a la fe y a la ayuda "de Dios" para llegar sanos y salvos y aseguran que no son un peligro: "Solo queremos una vida mejor y trabajo", dicen.

129 nicas migrantes desaparecidos

Intentan así alejarse de las acusaciones de las autoridades y afianzan su convicción de llegar, cuanto antes, a Estados Unidos, país que anunció que detendría a cualquier persona que intente entrar de forma ilegal y que también amenazó a Honduras, Guatemala y El Salvador con cancelar su ayuda si los migrantes siguen pasando.