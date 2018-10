Se entrega un policía hondureño señalado en caso de sobornos y queda detenido

El policía hondureño Sergio Baquedano se entregó hoy a la Justicia de Honduras, que lo acusa de cohecho y asociación ilícita en un caso de sobornos que involucra al comisionado Lorgio Oquelí Mejía, informó una fuente oficial. Baquedano se presentó de forma voluntaria a las instalaciones de un juzgado de Tegucigalpa, que dictó su "detención judicial, afirmaron en Twitter el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El Ministerio Público indicó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal vincula a Baquedano a una "red criminal" presuntamente dirigida por el comisionado Lorgio Oquelí Mejía, a quien las autoridades hondureñas buscan y la semana pasada le congelaron más de una treintena de bienes para que no puedan ser vendidos ni traspasados.

Según análisis económicos realizados a Mejía, "no se justifican más de 17 millones de lempiras (701.899 dólares) en su patrimonio, y no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, de 55.395 lempiras (2.287 dólares)", indicó la semana anterior el Ministerio Público hondureño en un comunicado. Por este caso, la ex agente Mileydi Edinora Moreno se entregó a la Justicia este miércoles, y ese mismo día se le dictó su detención judicial.

A ella se suma el policía Juan José Hernández, quien se presentó de forma voluntaria el pasado viernes y ese mismo día fue enviado a prisión por los delitos de cohecho y asociación ilícita. Asimismo, el ex subcomisionado de la Policía José Elías Bustillo y los agentes José Rolando Chávez y Mairon Nahomed Ibarra cumplen prisión preventiva desde el día 16.

Según investigaciones, entre 2012 y 2015 miembros de la Policía hondureña asignados al departamento de Choluteca (sur), fronterizo con Nicaragua, "solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos".

"Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado fue nombrado como jefe departamental de la Policía en Choluteca", señala la investigación. De acuerdo con las investigaciones, los pagos se realizaban "en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos en Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH)".

"Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI)", según el Ministerio Público de Honduras. El juzgado programó la audiencia inicial para el próximo 23 de octubre, señaló el Poder Judicial.