Supuesto organizador de caravana querella a canciller hondureña por injuria

El periodista Bartolo Fuentes, señalado como uno de los promotores de una caravana de migrantes hondureños con destino a Estados Unidos, presentó hoy una querella contra la canciller de Honduras, María Dolores Agüero, por injuria y difamación.

La querella fue interpuesta este martes por el diputado hondureño Jari Dixon, en representación de Fuentes, luego de que Agüero acusó al periodista de organizar una caravana de unos 3,000 migrantes hondureños que salió el 13 de octubre hacia Estados Unidos desde San Pedro Sula, norte del país, según explicó el legislador opositor.

La admisión de la querella deberá ser decidida por la Corte Suprema de Justicia.

"Bartolo Fuentes hoy corre el riesgo de que el Gobierno de Honduras lo meta preso, porque lo está acusando de ser organizador de caravanas de migrantes, traficante de personas, miembro del crimen organizado", explicó Dixon, exfiscal del Ministerio Público y diputado del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), del expresidente Manuel Zelaya.

Fuentes, quien además ha sido diputado ante el Parlamento hondureño por Libre, "siempre se ha dedicado a defender las causas nobles del país", dijo Dixon.

Añadió que es "injusto" que la canciller hondureña haya asegurado el 18 de octubre pasado en una comparecencia ante la prensa que "las caravanas las organiza Bartolo Fuentes".

"Uno no puede andar señalando a todo mundo de algo que no ha cometido, hoy la imagen de la persona está en la boca de unos pocos, únicamente porque no quieren aceptar la responsabilidad que tienen en este tema de migración", enfatizó.

Destacó, además, que los hondureños migran por "hambre, falta de trabajo, seguridad, no se va porque alguien lo organice".

Bartolo Fuentes abandonó el 30 de octubre Honduras por temor a ser enjuiciado.

Fuentes indicó entonces que "según información extraoficial, el Gobierno (hondureño) ya entregó un expediente al Ministerio Público (copias de artículos periodísticos, publicaciones de redes sociales y declaraciones de funcionarios gubernamentales) y aceleradamente buscan la mínima excusa para librar un requerimiento fiscal y conseguir una orden de captura" en su contra.

Más de 9,000 migrantes centroamericanos divididos en varias caravanas se desplazan a través de México rumbo a Estados Unidos, un mes después de que este éxodo masivo se iniciara en Honduras.

El contingente principal de la primera caravana, que partió el 13 de octubre de San Pedro Sula (Honduras) e ingresó al territorio mexicano el 19 del mismo mes, se encuentra en el Auditorio "Benito Juárez" del área metropolitana de Guadalajara, estado occidental de Jalisco.