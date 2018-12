Jimmy Morales señala a quienes buscan la división política de no amar al país

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sostuvo hoy durante la conmemoración del vigésimo segundo aniversario de la Firma de la Paz, que hay quienes "lamentablemente apuestan por una división política o jurídica" del país.



Dijo que los guatemaltecos se merecen "un país con paz y armonía", pero recriminó a las personas que "han llegado al extremo de hacer llamados a través de los medios para que hayan levantamientos sociales".

Entre estos "instigadores" hay "extranjeros que lo han hecho y conste que están bajo la sombrilla de Naciones Unidas", lo cual "no se vale y el silencio es condenable también", en alusión al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el abogado colombiano Iván Velásquez.





En su discurso, mencionó que busca llegar a consolidar "una Guatemala feliz", en referencia al inicio de la letra del himno nacional, en la que "haya desarrollo y oportunidades".



Morales leyó pasajes del libro-entrevista "Arzú y el tiempo se me fue", del escritor guatemalteco Adolfo Méndez Vides al expresidente Álvaro Arzú, quien falleció en abril pasado, en los que el exmandatario narró la ocasión, siendo aún candidato ganador de la primera vuelta electoral de los sufragios de 1995, cuando acordó sellar la paz con la cúpula guerrillera en un encuentro informal en El Salvador.

El presidente afirmó que pretende alinear la agenda de paz en su programa de Gobierno, el cual caduca en enero de 2020, cuando entregue el mando al próximo presidente, tras la elección de junio de 2019.

Aseguró que trabaja por construir una "cultura de paz", para la "verdadera modernización del Estado" y así "poder crear y construir cada día una sociedad que viva en armonía y que comparta una misma visión de desarrollo, de una prosperidad para todos, en donde sus ciudadanos asumen con responsabilidad la construcción de una nación libre y soberana".



Un proceso electoral que anteriormente "hemos hecho de forma ejemplar sin ayuda ni intromisión de nadie", dijo y pidió "como ciudadano y presidente", que las elecciones de 2019 "sean democráticas y libres de cualquier tutelaje nacional o injerencia extranjera".

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado por la guerrilla y el Ejército en 1996, puso fin a un conflicto armado de 36 años, que dejó 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, crímenes de lesa humanidad y un genocidio probado por un tribunal de mayor riesgo en septiembre de 2018.



Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por Naciones Unidas, el 93 por ciento de los vejámenes fueron cometidos por el Ejército, el 3 por ciento por la guerrilla y el resto sin haber sido posible determinar la culpabilidad.