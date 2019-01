Costa Rica no participará en la toma de posesión de Maduro en Venezuela

El Gobierno de Costa Rica confirmó este miércoles que no enviará representación a la toma de posesión para un nuevo periodo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, decisión apegada al acuerdo del Grupo de Lima que no reconoce la legitimidad del mandato.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que Costa Rica no participará, mañana, de los actos de toma de posesión de Nicolás Maduro, en correspondencia con la determinación conjunta de los países del Grupo de Lima", indicó este miércoles un comunicado oficial.

La Cancillería costarricense también indicó que recibió una nota remitida por el Gobierno de Venezuela que se refiere a la Declaración del Grupo de Lima del pasado 4 de enero, y señaló que "oportunamente se dará respuesta".

"De momento, Costa Rica mantiene consultas con los países del Grupo de Lima. La Declaración del Grupo de Lima no reconoce la legitimidad del nuevo periodo del régimen de Nicolás Maduro", señala el comunicado oficial. Venezuela amenazó hoy a los países del Grupo de Lima con "las más urgentes y crudas medidas diplomáticas" si no rectifican su postura respecto al Gobierno de Nicolás Maduro, a quien le pidieron en su última declaración que no asuma un nuevo mandato de 6 años.

"Hoy se entregó a todos los gobiernos del 'cartel de Lima' esta nota de protesta diplomática, donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el Gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad la soberanía", dijo Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

El Gobierno venezolano entregó a través de su canciller, Jorge Arreaza, notas de protesta a 13 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima, aunque el contenido de estas no fue divulgado. Maduro ha dicho que jurará este jueves de nuevo como presidente luego de ganar los

Maduro ha dicho que asumirá el nuevo mandato junto al pueblo, los militares y los países de la comunidad internacional que le respaldan, como Turquía, Nicaragua, Cuba y Bolivia.