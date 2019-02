Un juez panameño negó este lunes una fianza de excarcelación al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), lo que implica que seguirá en prisión mientras es procesado por presunto espionaje político y peculado.

"La situación jurídico-penal del ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal no observa este tribunal que haya variado hasta el momento, siendo así que lo más prudente es negar la petición de fianza de excarcelación", anunció el juez de garantías Justo Vargas.

Lea: Detienen en EEUU a hijos del expresidente panameño Martinelli

El magistrado, sin embargo, aceptó un recurso de apelación interpuesto por la defensa del exmandatario, que será discutido en otra audiencia el próximo 11 de febrero.

Tras escuchar a las supuestas víctimas de las escuchas ilegales y al propio Martinelli, el juez rechazó aprobar su excarcelación al constatar que existe riesgo de fuga y "riesgo de que pueda afectarse la declaración de los testigos".

Es la cuarta vez que un juez niega la libertad condicional a Martinelli, un multimillonario empresario de 66 años que huyó de Panamá en enero de 2015 alegando ser víctima de una "persecución política" por parte de su sucesor y antiguo aliado electoral, Juan Carlos Varela.

La defensa del exmandatario sostiene que la salud de Martinelli es delicada y que hay otros implicados en el mismo caso que están en libertad provisional tras pagar fianzas millonarias, unos argumentos que no han convencido al juez.

"Todos los exámenes (médicos) que me hacen a mí, salen que me ha dado un 'faracho' (síncope), sale que tengo arritmia", indicó horas antes el expresidente, quien también denunció que la justicia panameña le ha "violado" todos sus derechos y le trata como un "sub ser humano".

En la audiencia de este lunes el juez Vargas escuchó a Martinelli y a sus defensores, y también a la Fiscalía y los querellantes, que insistieron en que existe un peligro de fuga y que lo males físicos del expresidente pueden ser controlados con medicación, por lo que pidieron que siguiera detenido.

También: Martinelli dice Varela es un psicópata que lo persigue a él y su familia

Martinelli, para quien la Fiscalía pide 21 años de cárcel, se encuentra recluido en El Renacer, una cárcel de mínima seguridad a las afueras de la capital panameña, desde el pasado 11 de junio.

Ese día fue entregado a Panamá por Estados Unidos, donde estuvo un año en prisión preventiva mientras el Departamento de Estado de ese país estudiaba su extradición por este caso.

La comparecencia de Martinelli de este lunes es la primera ante un juez del sistema penal acusatorio panameño, luego de que en diciembre pasado el Supremo se declaró incompetente para juzgarle por supuestamente haber espiado a decenas de políticos, empresarios y periodistas durante su mandato.

De interés: Presidente de Panamá pide quinta papeleta para aprobar convocatoria a Constituyente

El máximo tribunal decidió, sin embargo, mantener el llamamiento a juicio dictado por uno de sus colegas durante la fase intermedia, que finalmente comenzará el próximo 12 de marzo.

Martinelli renunció pocos días después de su extradición a la diputación del Parlamento Centroamericano (Parlacen), a la que tienen derecho todos los presidente de los países miembro cuando salen del cargo, como parte de una estrategia legal para derivar el caso a un juzgado ordinario.