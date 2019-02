Dos mujeres más afirman haber sido abusadas por Nobel de la Paz Óscar Arias

Dos mujeres más afirman haber sufrido abusos sexuales por parte del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, quien el pasado lunes fue denunciado ante la Fiscalía por una violación que habría ocurrido en diciembre de 2014.

Los casos revelados en las últimas horas son el de la periodista costarricense Nono Antillón, cuyo testimonio publica el diario La Nación, y el de Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, quien denunció su caso en el Washington Post. Daly contó a The Washington Post que Óscar Arias en 1990, en un hotel de Managua, Nicaragua, se acercó al político para hacerle una pregunta y en lugar de responder le toco lo senos y le dijo: "No estás usando brassier".

La mujer, que en ese tiempo se desempeñaba como periodista para el periódico costarricense en inglés The Tico Times, confirmó en Twitter su caso y comentó en el reportaje que no presentó una denuncia formal contra Arias porque consideraba que para la época ese tipo de comportamientos eran comunes en América Central.

La tercera denuncia que ha salido a la luz es el de la también periodista Nono Antillón, quien asegura que el hecho ocurrió en 1986, cuando tenía 25 años y trabajaba como asesora de prensa de Arias en la campaña hacia las elecciones presidenciales de 1986. "Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto.

Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear", relató Antillón a La Nación. La comunicadora dijo que a partir de entonces no volvió a aceptar estar a solas con Arias, quien ganó las elecciones de ese año y al siguiente, en 1987, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por ser el artífice del Plan de Paz de Centroamérica. Con estos dos testimonios, ya son tres las mujeres que afirman haber sido víctimas del dos veces presidente de Costa Rica y el político más reconocido del país en décadas.

La primera fue una médica y activista de una ONG por el desarme nuclear, quien el pasado lunes denunció Arias ante la Fiscalía por una violación que habría ocurrido en diciembre del 2014 cuando ella se reunió con Arias en busca de apoyo para la causa de su organización. Este caso fue revelado el martes por el Semanario Universidad que en su reportaje incluye extractos de la denuncia y una entrevista con la mujer, cuya identidad no trascendió, solo detalles como que es hija de una exdiputada del mismo partido al que pertenece Arias.

El relato de la mujer, que para el momento de los hechos tenía 30 años de edad, señala que Arias le tocó los senos, la besó y metió los dedos en su vagina, a pesar de que ella le pidió que se detuviera. Según la denunciante, Arias, presidente en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), salió de la oficina en la que estaban y le pidió ir a otro sitio, lo que ella aprovechó para marcharse del lugar.

Según la denunciante, la decisión de interponer la demanda se debe a que considera que existe un contexto de apoyo luego de que otras mujeres en el mundo hicieron denuncias similares y fueron atendidas, indica el reportaje.