Incendio consume guardería que atendía a 150 niños en El Salvador

Un incendió devastó este martes una guardería ubicada en la capital de El Salvador en la que se encontraban más de 150 niños que fueron evacuados, informó Carlos Fuentes, portavoz del cuerpo de socorro Comandos de Salvamento.

La fuente señaló que el fuego se originó en la guardería, por causas aún desconocidas, y "rápidamente" se extendió por todo el lugar, conocido como Centro de Desarrollo Integral (CDI) que es administrado por la Alcaldía de San Salvador.

Fuentes indicó que no se reportan víctimas y que los menores, cuyas edades oscilan entre los 6 meses hasta los 7 años, fueron trasladados a un colegio privado cercano y a Comandos de Salvamento para brindarles asistencia.

Al lugar del incendio llegaron tres camiones cisternas del Cuerpo de Bomberos para controlar el siniestro que no se propagó a edificios cercanos, además se hicieron presentes elementos de la Cruz Roja, de Protección Civil y de Cruz Verde.

El Cuerpo de Bomberos informó en sus redes sociales de que expertos de la entidad realizarán las inspecciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.

Señaló que la "pronta activación de la brigada de evacuación permitió la evacuación y el resguardó a los más de 150 menores de edad, personal administrativos y trabajadores".

La entidad agregó que el fuego consumió el consultorio de la guardería y cuatros salones donde se realizaban diferentes actividades con los menores.

Las autoridades llaman a la población a tomar las medidas de precaución necesarias y a revisar las instalaciones eléctricas de casa y establecimientos para evitar este tipo de siniestros.

Para evitar los incendios, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recomienda a la población no quemar basura, no utilizar fuego para cazar especies animales, no tirar colillas de cigarros cerca material vegetal seco, no hacer fogatas y no arrojar materiales inflamables en predios baldíos, a la orilla de las carreteras, en caminos y en la vía pública.

La Ley Agrícola prohíbe realizar quemas agrícolas cuando haya "vientos fuertes" durante la época seca y establece que "en ningún caso podrá darse fuego en lugares que estén cerca de estanques de gasolina y materias inflamables, y cuando hiciere viento fuerte"