Esta iniciativa ciudadana alborota a votantes y partidos políticos en Panamá

Una campaña cívica que nació sin mayores pretensiones se ha vuelto protagonista en Panamá de cara a los comicios generales del próximo 5 de mayo, al soliviantar a una parte del electorado y poner a pensar a los partidos con su mensaje "No a la reelección" de los diputados que no rinden cuentas.

La iniciativa comenzó como un simple mensaje en redes sociales entre un grupo de amigos -profesionales, comerciantes, activistas- pero fue tomando cuerpo, y ahora cuenta con miles de seguidores que al mismo tiempo son promotores porque Panamá "es un país que está despertando", dijo este miércoles a Acan-Efe el portavoz de la campaña cívica, el abogado Iván Chanis.

Los panameños están entendiendo que en política "sí se puede lograr un cambio a través de la participación", con un voto consciente en los comicios, que al final es el gran objetivo de la campaña, afirmó el activista y presidente de la Fundación Iguales.

El movimiento cívico, que se ha dado a conocer con mensajes en vallas, entregando volantes de papel en las calles y vendiendo pegatinas que se pueden ver en los autos atascados en el siempre complicado tráfico capitalino, tiene su principal campo de acción en las redes sociales.

Un estudio de la firma española Llorente y Cuenca difundido a mediados de febrero pasado, antes del inicio oficial el pasado 4 de marzo de la campaña proselitista de 60 días, daba cuenta que "el hashtag #NoalaRelección marcaba ampliamente por encima de cualquier otra conversación política, incluyendo los mensajes de los candidatos presidenciales y los partidos políticos". "No a la reelección visibilizó de forma frontal, por primera vez, el descontento de un sector de la ciudadanía hacia los diputados (...) luego de años de escándalos de corrupción, falta de transparencia y prácticas cuestionables" de esos funcionarios, indica el informe de la firma española.

Este escenario, añade el informe, "planteará un serio reto en la credibilidad del mensaje de los candidatos de partidos políticos hacia esa parte del electorado". El Parlamento unicameral de Panamá ha estado en el centro de la polémica debido a continuos señalamientos y denuncias de supuesta corrupción por la opacidad en el manejo de fondos millonarios a través de las llamadas planillas de empleados de los diputados.

"Están todos los partidos con miedo", aseguró Chanis, que sin embargo fue enfático en que la campaña "No a la reelección" no va en contra de las organizaciones políticas, que reconoció como "esenciales en una democracia participativa". Todo lo contrario, la campaña "pretende incidir en que haya una autoreflexión en los partidos", que llevan "años siendo inoperantes" entre otras razones porque "trabajan para ellos mismos" dando así la espalda a generaciones emergentes, con nuevas ideas e ímpetus, explicó.

"No todo el que viene de un partido es malo", añadió Chanis, quien subrayó que la campaña cívica promueve el mensaje de que "si no ha hecho su trabajo (el diputado) no lo reelijas". El activista reconoció que "No a la reelección" también ha dado réditos a los candidatos independientes a los distintos cargos públicos, incluido el presidencial, aunque en este país está vedado por ley que un gobernante pueda optar inmediatamente a repetir en la jefatura del Estado.

"Yo que estoy en la calle y veo te lo digo: todo el mundo está pendiente de las candidaturas independientes y de 'no a la reelección'", una campaña que se va a mantener durante este último mes de proselitismo antes de las votaciones, dijo Chanis. Chanis promueve la candidatura a diputado independiente por el circuito electoral capitalino 8-7 de Gabriel Silva.

Más de 2,7 millones de electores están convocados a las urnas el próximo 5 de mayo para elegir al presidente y vicepresidente, a los diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales.

Compiten por la Presidencia los opositores Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien lidera cómodamente los sondeos con entre 27,9 % y 51 % de las preferencias; Rómulo Roux del Cambio Democrático (CD); y Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia (FAD); además de José Blandón por el gobernante Partido Panameñista, y los independientes Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Ameglio.

La campaña proselitista es la más restrictiva en la joven democracia panameña, ya que está regida por una nueva legislación que, entre otros, estableció topes de gasto, que el proselitismo debe extenderse solo durante 60 días antes de las votaciones, y que la propaganda física no puede estar en estructuras públicas.