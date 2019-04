Panamá tiene que "fortalecer la institucionalidad para acabar con la "sociedad corrupta" en la que se ha convertido a todo nivel por lo que el país "está en riesgo" si no hay un golpe de timón, advirtió una de las principales dirigentes empresariales del país centroamericano.

Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), prepara con su equipo la 53 Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas (Cade) enfocado en el "Panamá está tu futuro en riesgo" por no haber aprovechado la época de "vacas gordas" (2009-2019) para fortalecer la institucionalidad.

Cáustica, Eleta, hija del fallecido excanciller Fernando Eleta Almarán y de raíces españolas, advirtió en una entrevista con Acan-Efe que Panamá "se va a la..." si no coloca como eje transversal de toda actividad "a la institucionalidad" para mantener la estabilidad.

"Somos el país en América Latina que más ha crecido, seguimos creciendo, aunque no al mismo ritmo, pero por encima del promedio de la región, pero eso de crecer con megaobras y creando deuda tiene su punto final", anotó.

Detalló que más de mil profesionales de todos los sectores -aunque los obreros organizados "tomaron distancia", admite- trabajaron en todo el país con una metodología enseñada por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF para crear la Visión 2050, con la que quieren acompañar al que sea el próximo presidente.

Aunque no es lo mismo por su impacto, alega que tanto en el funcionariado comunitario, como en las alturas encopetadas, "se practica la corrupción, porque a la par del que pide está el que da, tenemos una sociedad corrupta y nuestros políticos son el reflejo de ello".

Según el diagnóstico, Panamá está "en riesgo" porque está llegando a un punto de inflexión en su modelo de desarrollo, porque no es sostenible ni alienta al aumento de la productividad ni eficiencia, está padeciendo un Estado paquidérmico y la excesiva burocracia es el "caldo de cultivo de la corrupción".

El estudio es respaldado por el poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que trató de entregar el documento a los siete candidatos presidenciales en un reciente foro, pero tres de ellos, los que encabezan las encuestas, los desairaron y no asistieron.

"Quiero ser optimista" de que quien salga electo el próximo 5 de mayo "incorpore como políticas públicas" las diferentes propuestas esbozadas, que cuentan con un mecanismo de verificación de cumplimiento, dijo la dirigente al ser cuestionada si cree que se tomará en cuenta este aporte.

"Es insostenible seguir como estamos actualmente, el horizonte a 2050 no lo hemos cuantificado en cuánto hay que invertir, pero sí estamos seguros que los recursos que tenemos en el presupuesto (de unos 26.000 millones de dólares para 2019) deben ser usados adecuadamente, no para pagar botellas (falsos empleos)", sentenció.

Irritada al cuestionarle porqué los empresarios, los principales beneficiados de esa "bonanza" de las megaobras, no alertaron sobre la fragilidad de ese modelo de crecimiento, Eleta alegó que "fue solo un grupo" de sus colegas que se "enriquecieron" junto con los políticos corruptos.

"Una conclusión sorpresa es que la corrupción si es un factor que preocupa, pero la corrupción no es lo que más preocupa, sino la burocracia, que es la que la alimenta, la corrupción es un producto colateral al exceso de gobierno, de Estado, de tramitología y muchas veces a la falta de competitividad de los servidores públicos, hay algunos buenísimos, pero tiene que haber una carrera administrativa que se premie por mérito", según el diagnóstico empresarial.

De acuerdo con la dirigente, los equipos de los siete candidatos han participado en los diferentes foros sobre la visión 2050 y "algunos mencionan sus contenidos sin decir que son del documento, pero vemos que lo están internalizando, lo están tomando en cuenta en sus programas y eso es bueno para el país".

Institucionalidad, gobernabilidad, transparencia, tienen que ver con cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para lograrlos "hay que pagarlos", porque hablar de inclusión de minorías, por género, de los indígenas, de los afrodescendientes, de la mujer, es para repartir equitativamente.

"Pero qué vamos a repartir si no generamos ingresos, no es con subsidios, esa no es la vía, hay que generar riqueza, crear los mecanismos y oportunidades de inclusión para que se genere esa riqueza para todos, con criterio social, ¿sino que vamos a repartir, más pobreza?", cuestionó la presidenta de Apede.

Una de las estrellas del encuentro de Cade, que se celebrará del 10 al 12 de abril, será José Ugaz, el exfiscal peruano que metió presos al expresidente Alberto Fujimori y a su exasesor Vladimiro Montesinos, responsables de una megatrama de corrupción dentro del Estado peruano y quien demostró que "nadie está por encima de la ley".

La reforma a la seguridad social, el desarrollo logístico, la recuperación de la producción agropecuaria, el impulso al turismo, la digitalización del Estado, son algunos de los asuntos incluidos en la agenda de discusión del encuentro.