Los tres candidatos independientes a la Presidencia de Panamá han animado la campaña a tres semanas de los comicios generales y pasado el último debate organizado por el Tribunal Electoral al insinuar una alianza.

La ex fiscal general Ana Matilde Gómez (131.415 adherentes), el exdiputado Marco Ameglio (115.024) y el excónsul Ricardo Lombana (108.492 firmas) suman juntos 354.931 votantes, poco más de la mitad que reúne el principal partido de la oposición, el Revolucionario Democrático (PRD), que tenía 560.219 registrados a abril de 2018.

Incluso prácticamente empatan a los seguidores del oficialista Partido Panameñista (PPa, 356.331) y superan al opositor Cambio Democrático (CD, 343.090). Individualmente, cada independiente tiene más seguidores que los minoritarios Partido Popular (aliado al PPa, 21.795), Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (coaligado con el PRD, 78.736), Frente Amplio por la Democracia (36.751) y Partido Alianza (amarrado al CD, 32.981 adherentes). Algunas claves del panorama actual:

"Se practica la corrupción, porque a la par del que pide está el que da"

1. Es posible aliarse, pero...

Pana analistas como el abogado Ernesto Cedeño no resultaría descabellado una "alianza" entre independientes, propuesta el miércoles pasado por Ameglio, pero con pocas posibilidades de concretarse, aunque puede inducir a los electores no ligados a partidos (1,2 millones de los 2,7 millones de votantes), a que se orienten hacia el que mejor aparece ubicado en las encuestas en estos días Lombana, para acabar con la "partidocracia".

Pero, algunos tuiteros desdeñaron la propuesta de Ameglio porque él no capta ni el 1 % de la intención de voto, mientras que Gómez anticipó que "no se baja" de sus aspiraciones, aunque no rechaza una alianza, y Lombana que está dispuesto a aglutinar el voto independiente.

2. Lombana al ataque

Lombana, que se coló de tercero en los últimos sondeos, no se quiere quedar atrás y se dedica desde este viernes a recorrer Veraguas, un fortín del PRD y el PPa y rematará el domingo en la comarca Ngäbe Buglé, en el noroccidente del país, para continuar en la occidental Chiriquí con la intención de reunirse con la juventud de 18 a 35 años en David, capital de esa provincia, el próximo martes y pasar la Semana Santa en el interior.

3. El favorito PDR recore sus fortines en el centro del país

La maquinaria de los partidos tradicionales no descansa este fin de semana y al menos el PRD, según todas las encuestas favorito para ganar la Presidencia con Laurentino "Nito" Cortizo, lo mantiene recorriendo las provincias centrales (Herrera, Los Santos y Veraguas), dejando la presentación de su plan de gobierno a los empresarios en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas (CADE) para su candidato a vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

Gran parte del electorado de Veraguas, tierra donde nació el mentor del PRD, el fallecido general y dictador Omar Torrijos (1929-1981), se ha caracterizado por su fidelidad al partido fundado en 1979 por el carismático caudillo militar, gestor de la transferencia a Panamá del Canal, construido y administrado por EE.UU., mediante los tratados que el 31 de diciembre de 1999.

4. Martinelli relanza su apoyo a Roux tras sortear impugnación

El segundo en las encuestas, Rómulo Roux, recibió esta semana un apoyo "desde el teléfono público de la cárcel" del detenido expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) líder indiscutible del CD, quien acaba de sortear exitosamente el primer juicio contra sus candidaturas a alcalde de la capital y para diputado, aunque se espera que se presente una apelación del denunciante para forzar que sean los magistrados del Tribunal Electoral los que finalmente decidan las respectivas impugnaciones.

5. La inédita candidatura de Méndez a presidente y diputado

El candidato presidencial izquierdista, Saúl Méndez, del FAD, es el único que se postuló también para ser diputado, por el circuito 3-1 de la provincia atlántica de Colón, cuestión inédita en al menos los últimos cinco procesos electorales (de 1989 a 2014).

Méndez, cuya fórmula presidencial es completada por la economista y catedrática Maribel Gordón, aparecerá en la papeleta para diputado con el número 6, con el dirigente sindical David Niño como su suplente, y tendrá que competir con otros 30 candidatos por un escaño para el Parlamento por el circuito 3-1, que ofrece cuatro. Según las nuevas reglas electorales, de ganar las dos candidaturas, estará obligado a escoger una de ellas.