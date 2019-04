Más de 22 mil hondureños deportados de México y Estados Unidos en lo que va del año

Estados Unidos y México han deportado en lo que va de 2019 a unos 22.160 inmigrantes hondureños, incluyendo 3.157 unidades familiares, informó este sábado una fuente oficial. "Las familias deben saber de una vez por todas que utilizar a los niños como pasaporte es algo que no funciona para pasar la frontera sur.

Hasta el 12 de abril, 3.157 menores acompañados han sido retornados", dijo a periodistas la jefa regional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) en San Pedro Sula, norte de Honduras, Delmy Murcia.

La deportación de unidades familiares ratifica que las autoridades de Estados Unidos y México no están permitiendo el cruce de adultos con niños, enfatizó la funcionaria.

Desde México, hoy llegaron dos aviones y nueve autobuses con más de 602 personas; 202 vinieron vía aérea en núcleos familiares y el resto por tierra desde Tapachula y Acayucán.

Según las autoridades hondureñas, a diario se reciben dos vuelos en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula con hondureños retornados desde los Estados Unidos, mientras que desde México se reciben hasta 16 autobuses con unas 700 personas que ingresan vía Corinto, frontera con Guatemala.

La jefa regional de la Dinaf hizo un llamamiento a la población a no arriesgar sus vidas ni colocar a los menores en situaciones de riesgo en la ruta migratoria. "No piense que el niño o la niña va ser su pasaporte para pasar a la frontera sur de Estados Unidos y que eso le va asegurar una solicitud de asilo; eso no es cierto, es una mentira", añadió.

La Dinaf recibe a los menores y unidades familiares bajo un protocolo de atención por parte de las instituciones estatales que conforman la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, encabezada por la primera dama, Ana García de Hernández, indicó la Casa Presidencial hondureña en un comunicado.

Los hondureños retornados al ingresar al país son atendidos con todas sus garantías, reciben alimentación, atención médica y psicológica, y orientación sobre las oportunidades de reinserción social y laboral a las que pueden acceder mediante las iniciativas gubernamentales.

El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho) reporta hasta el 5 de abril el retorno de 22.160 hondureños, de los cuales 12.304 procedían de México, 9.759 de los Estados Unidos, 96 de Centro y Suramérica y uno de Asia, añade la información oficial.