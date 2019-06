Guatemala negoció con Estados Unidos observar los protocolos de migración

El Gobierno de Guatemala ha negociado con Estados Unidos que se observen nacional e internacionalmente los protocolos de la migración que afectan a todos los países del continente americano.

"Entre los acuerdos a los que hemos llegado con la Secretaría de Seguridad y el Departamento de Estado es la participación interinstitucional nacional e internacional para observar los protocolos", declaró este jueves a los periodistas en el Palacio Nacional de la Cultura el presidente, Jimmy Morales.

En ese sentido, recordó que hace poco el Ministerio de Gobernación (Interior) firmó con la Secretaría de Seguridad un convenio para que personas de las distintas agencias de los Estados Unidos puedan estar en Guatemala como "observadores" para generar políticas e incluso propuestas de ley que puedan ser aplicadas a quienes están utilizando la migración como "móviles políticos".

Recordó que cuando se iniciaron las caravanas de migrantes desde Honduras, Guatemala capturó a un periodista que se decía defensor de los derechos humanos, pero "venía dirigiendo este tipo de marchas", apuntó.

"Nosotros hicimos la detención, se le respetaron sus derechos y se regresó a Honduras", dijo, pero lamentó la falta de una legislación para aplicar todo el peso de la ley a estas personas en un tema, la migración, que afecta a todos los países del continente americano, entre ellos México y al Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

"Nosotros, como Guatemala, hemos estrechado y hemos tenido muy buena relación con el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos para poder encontrar soluciones en donde se priorice el bienestar y respeto de los derechos humanos de los guatemaltecos y de todas las personas que migren", agregó.

El presidente manifestó que en los últimos diez años ha habido "un repunte" de niños no acompañados del Triángulo Norte en la frontera sur de los Estados Unidos que se ha convertido en "un problema legal delicado" para ese país, Guatemala, El Salvador y Honduras.

"Nosotros hemos observado que hay demasiado riesgo, fundamentalmente en los niños en este tipo de migraciones", sostuvo, y anunció que su país ha tomado el liderazgo para encontrar una solución conjunta al problema migratorio.

El presidente guatemalteco advirtió que "no es correcto" que un niño abandone la frontera si no va acompañado de sus padres y dijo que El Salvador ha dispuesto que ningún menor puede salir de su país si no va en compañía de sus padres y "nosotros estamos de acuerdo con esas acciones" porque "no sabemos si es conducido contra su voluntad o secuestrado".

"Nuestro deber como gobernantes y servidores públicos es evitar que eso suceda", sentenció. El mandatario informó de que técnicos nacionales e internacionales están sentados en una mesa para buscar una solución al tema migratorio porque "nos conviene a todos".

Sobre el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y México para frenar la migración, Morales dijo que Guatemala esperará a ver que pasa con esa nueva política porque su país no se puede meter en esas decisiones.

"Lo que hemos demandado a México y a cualquier otro país es que se respeten los derechos humanos de los guatemaltecos, así como nosotros respetamos los de las personas que pasan por nuestro país", afirmó.