Candidato presidencial de Guatemala promete atacar las causas de la migración a EEUU

El médico derechista Alejandro Giammattei, candidato a la presidencia de Guatemala, prometió este domingo atacar las causas de la migración irregular a Estados Unidos al cerrar su campaña rumbo al balotaje del 11 de agosto.

Frente a más de 5,000 simpatizantes en una zona comercial en el sur de Ciudad de Guatemala, Giammattei aseguró que su eventual gobierno se dedicará al combate a la pobreza y a la generación de empleo para convertir al país en un "muro de prosperidad" y con ello contener la migración ilegal.

Indicó que combatirá "las causas de la migración, no solo desde la coyuntura sino desde la estructura", y aseguró que creará "un millón de empleos" con la construcción de un tren rápido que conectaría las fronteras y otras ciudades.

La migración ilegal a Estados Unidos se ha convertido en centro del debate de cara a la segunda vuelta electoral, luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales suscribió con Washington un acuerdo migratorio para que Guatemala funcione como "tercer país seguro".

Bajo este convenio, quienes aspiran a pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por este país centroamericano deberán hacer aquí su solicitud.

El acuerdo ha provocado una fuerte polémica en el país y tanto Giammattei como su rival, la ex primera dama Sandra Torres, han criticado la firma del convenio que aún no ha cobrado vigencia debido a una lluvia de amparos ante la justicia por varios sectores que afirman que Guatemala no cuenta con las condiciones sociales para atender migrantes a gran escala.

Giammattei señaló que, aunque ha fustigado al gobierno de Morales por la opacidad de la negociación con Estados Unidos y que desconoce gran parte del acuerdo, en caso de ganar tomará decisiones respecto al plan al momento de jurar como presidente en enero del próximo año.

Sin embargo, indicó que buscará con Estados Unidos, México y otros países acuerdos para incidir en los motivos que llevan a los guatemaltecos a migrar, principalmente la pobreza que alcanza al 63% de los 17 millones de habitantes y la violencia criminal.

"Queremos que nos ayuden a combatir las causas que dan origen (a la migración), y no (solo) los efectos", apuntó el candidato vestido con una camisa blanca, pantalón de mezclilla y apoyado con muletas por sufrir esclerosis múltiple.

Giammattei, de 63 años, busca por cuarta vez la presidencia de Guatemala, esta vez por el partido derechista Vamos por una Guatemala diferente (Vamos). De acuerdo con las últimas encuestas es favorito sobre Torres, de la agrupación socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Giammattei estuvo más de 10 meses en prisión en 2010 tras ser acusado de la ejecución de siete reos en una prisión en 2006 cuando fue director del Sistema Penitenciario, pero quedó en libertad porque la fiscalía no pudo comprobar su participación en el caso.