¿Quiénes están detrás del arresto de Sandra Torres, la poderosa política de Guatemala?

La excandidata a la presidencia de Guatemala Sandra Torres Casanova está arrestada, desde el lunes, por acusaciones de presunto financiamiento electoral ilícito para su campaña a las elecciones presidenciales de 2015.

Torres, de 63 años, se presentó varias veces a las elecciones presidenciales de Guatemala. Pese a las acusaciones del pasado, había gozado de la inmunidad que la ley guatemalteca otorga a los aspirantes a cargos de elección popular.

Tras perder un balotaje ante Alejandro Giammattei, se reactivó en agosto la investigación en su contra.

Lo más cerca que estuvo de su aspiración a llegar a la presidencia de la nación fue como esposa del expresidente Álvaro Colom, del 2008 a 2011, cuando coordinó los Programas Sociales del gobierno y fue la mano derecha del mandatario.

¿Quién es Sandra Torres?

Es cofundadora y secretaria general del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), organización de que rigió los destinos de Guatemala durante la presidencia de Colom de 2008 a 2011.

En 2011 intentó participar en los comicios que llevaron a la presidencia a Otto Pérez Molina, pero la Corte de Constitucionalidad le impidió participar por ser la esposa de Colom.

En 2015 compitió en las elecciones presidenciales, y como esta vez fue a la segunda vuelta electoral. Resultó vencida por el presidente saliente Jimmy Morales.

Torres es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad Rafael Landívar. Habla inglés y quiché.

Ha dedicado casi dos décadas a la política. Medios locales indican citando a personas cercanas que sus ingresos personales provienen del alquiler de bodegas.

Tiene tres hijas y un hijo, cuyos consejos le sirven de apoyo en su carrera, según ha dicho. Su hija Nadia de León Torres es diputada en Guatemala.

¿Quiénes acusan a Sandra Torres?

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han acusado a Torres de financiamiento electoral no registrado.

El MP solicitó un antejuicio contra Torres un día después de que recibiera sus credenciales como candidata, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la petición.

Además están abiertas acusaciones contra Torres relativas a supuesto lavado de dinero y acusaciones por su presunta participación en hechos ocurridos durante el conflicto armado en la nación, incluyendo desaparecieron forzada, delitos contra deberes de humanidad, terrorismo y genocidio.

¿Persecución política?

Torres dijo al ser detenida el lunes que se trata de una "persecución política" en su contra. Un juez determinó que permanezca en prisión preventiva. La defensa sostiene que debe esperar en el hospital debido a su frágil condición de salud.

En la misma cárcel está expresidente Otto Pérez Molina y también estuvo su exmarido, el exmandatario Colom. Todos han sido investigados por CICIG, dependiente de la ONU.

La CICIG está respaldada por la mayoría de guatemaltecos luego de haber puesto tras las rejas a varios políticos e importantes empresarios.

Sin embargo, abandona este martes el país luego de que el presidente Morales no le renovó su mandato tras involucrar a su familia -y a él mismo- en casos de corrupción.

¿Qué dice Giammattei?

Torres ha culpado a su rival político y ganador de la presidencia, Giammattei, pero este ha dicho que nada tiene que ver con el asunto.

"Nada más que sentirme con pena porque a nadie le gusta quedarse en la cárcel, de hecho a mí me tocó una vez así y no es agradable, no puedo sentirme contento", dijo el presidente electo.

Sin embargo, durante la campaña presidencial prometió "meter en la cárcel" a la ex primera dama.

El rechazo de la UNE

El partido de Torres rechazó "categóricamente las acciones políticas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad".

Dijeron en un comunicado que se trata de una actuación "sin más fundamento que intereses espurios, mediáticos e infundados contra nuestra secretaria general". Una investigación arrojó que la UNE recibió unos 3.5 millones de dólares no registrados para la campaña de 2015 procedente de "una actividad ilícita".

El Ministerio Público ha pedido la cancelación de UNE, que tiene la mayor fuerza en el Congreso, donde ninguna agrupación tiene mayoría por sí sola.