Prácticamente todo está listo para la inauguración de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, no obstante, hay detalles sumamente importantes que se han revelado en los últimos días. El martes se conoció que Dalila Rugama, lanzadora de jabalina, será la abanderada, y ayer, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reveló que el tetracampeón mundial de boxeo Román “Chocolatito” González, encenderá el pebetero.

Con asombro Román recibió la noticia a la 1:00 p.m., antes de comenzar su entrenamiento en el gimnasio Róger Deshón en San Judas. “Esto es una sorpresa para mí, una bendición, un privilegio llevar la antorcha, encender el pebetero en los Juegos Centroamericanos, donde tendremos muchos jóvenes representando a nuestro país”, dijo González muy emocionado. “Le agradezco a toda la familia Ortega, principalmente al comandante Daniel y a la compañera Rosario, quienes durante toda mi carrera me han tomado en cuenta”, agregó.

El tetracampeón contó que en su momento pudo llevar la bandera azul y blanco en unos Juegos Olímpicos pero que al final no se pudo. “Me siento orgulloso, agradecido con Dios. Estoy feliz de representar a mi país en casa. No me imaginaba encender el pebetero, les agradezco al comandante y a la compañera, eso lo estimo mucho”, expresó.

En el año 2008, el legendario y recordado Alexis Argüello, fue el abanderado por Nicaragua en los Juegos Olímpicos de Beijing. Nueve años después, su heredero encenderá el pebetero en los Centroamericanos de Nicaragua.

“Me siento en las nubes”

Por su parte, Rugama todavía no sale del asombro. Dalila, una atleta con un perfil bajo, pero con un espíritu competitivo extraordinario que la ha llevado a ganar tres medallas de oro en Juegos Centroamericanos, además de imponer un récord (49.48) en el 2006 que todavía se mantiene vigente, portó la bandera de Nicaragua en la clausura de los Juegos del 2013 en Costa Rica, no obstante, este nombramiento es incomparable.

“Me siento en las nubes, pero con los pies sobre la tierra”, dijo ayer Rugama. “Estoy emocionada, no tengo palabras para describir lo que siento, era una noticia que no esperaba, es la máxima distinción que se le puede dar a un atleta, desfilar con la bandera y estando en nuestra tierra, es magnífico. Estoy tratando de imaginarme cómo será el domingo ante un estadio lleno de aficionados. Esto marcará mi vida como atleta”, indicó.

Desfilar con la bandera de un país y encender el pebetero ya sea en Juegos Olímpicos, Centroamericanos o Panamericanos, son dos privilegios especiales para atletas que se han destacado enormemente en determinadas disciplinas deportivas. Rugama y Román representan la disciplina, esfuerzo, espíritu, entrega y éxito en Lanzamiento de Jabalina y Boxeo.

Dos grandes

Por primera vez en su historia, Nicaragua será sede de unos Juegos Centroamericanos. En total se han realizado 11 ediciones. Guatemala es el máximo ganador con 5. En nuestro país participarán aproximadamente 3,000 atletas en esta justa deportiva.